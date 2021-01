Industria

El MOP desestimó argumentos de Nuevo Pudahuel, asegurando que "llama la atención" que se pretenda imputar al país la violación de sus obligaciones internacionales ante un inversionista extranjero por la pandemia.

Los controladores de Nuevo Pudahuel -integrado por los franceses Aeroports de Paris, Vinci Airports y Astaldi- finalmente informaron ayer que iniciarán un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), abriendo un período de seis meses de conversaciones previas al inicio del reclamo arbitral entre estos socios y el Estado de Chile.

Según consignó La Tercera, el CEO de Groupe Aaeroports de Paris International, Fernando Echegaray, acusa que la autoridad rechazó sus solicitudes en cuanto a dar una solución al conflicto, el que se gatilló luego de la negativa del Ministerio de Obras Públicas respecto a modificar el contrato de concesión considerando las pérdidas sobre los US$ 30 millones que ha provocado la pandemia por el Covid-19.

"Los efectos de la pandemia y la negativa del Estado en restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión, sin embargo, han causado estragos inesperados que no solo no permitirán mayores invesiones, sino que ponen en riesgo la operación del aeropuerto", explicó el ejecutivo a La Tercera.

En esa línea, agregó, "Chile no ha cumplido con sus obligaciones de protección de la inversión extranjera bajo el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la promoción y protección recíprocas de inversiones".

El proceso que se inicia ya fue notificado al MOP. De acuerdo a El Mercurio, la cartera liderada por Alfredo Moreno sostuvo que "llama la atención que se pretenda imputar a la República de Chile la violación de sus obligaciones internacionales ante un inversionista extranjero por la existencia de la pandemia y sus efectos económicos, hechos en los que Chile obviamente no tiene ninguna responsabilidad".

El Ministerio también reconoció que llama la atención que se impute a Chile la vulneración de un tratado internacional por no aceptar otorgar beneficios económicos a un concesionario que no están contemplados en el Contrato de Concesión ni en la legislación chilena. "Debe resaltarse que hasta la fecha no existe ningún reclamo efectuado por el concesionario bajo el mecanismo contemplado en la institucionalidad de concesiones que impute alguna infracción contractual al MOP", señaló la cartera.