Otro duro recado del gobierno peruano ante la propuesta de una tregua: "El pisco chileno no existe"

Industria

"Es como que le pidamos a Francia que comparta su denominación de origen del champagne",dijo el ministro Raúl Reyes.

Definitivamente Perú no quiere nado con Chile en lo que al pisco se refiere. Ayer se conoció la negativa del gobierno incaico de una posible tregua en la guerra que existe entre ambas naciones por la denominación de origen de la bebida alcohólica y que fue propuesta por el ministro de Agricultura de Chile, Antonio Walker.

Ahora fue otro personero de gobierno que salió a reafirmar la negativa y con duras palabras. Si ayer el ministro de Cultura, Rogers Valencia, dijo que "acá estamos para enseñarle como se hace" ahora fue el ministro de la Producción (Produce), Raúl Pérez Reyes, quien aseguró que para Perú "el pisco chileno no existe" y que nuestro país solo elabora aguardiente de uva, por lo que descartó compartir la denominación de origen del pisco.

"No hay forma que podamos compartir la denominación de origen (del pisco). Es como que le pidamos a Francia que comparta su denominación de origen del champagne. No es posible. Para nosotros el pisco chileno no existe", dijo de acuerdo a lo señalado por el diario Gestión.

Tras enfatizar que el pisco peruano implica hablar de peruanidad por un tema de geografía, el titular de Produce pidió a Chile dejar de lado la pretensión de llamar pisco a su aguardiente de uva.

"Creo que podrían ponerle el nombre que ellos deseen y que guarde relación con el aguardiente de uva. En el caso nuestro, está claro que está asociado a lo que nosotros llamamos pisco, que es la denominación de origen", refirió.

Ver la nota completa aquí.