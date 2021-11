Parte de los acreedores de Latam rechazan el acuerdo de la aerolínea: "El plan es un trato muy rico para los accionistas internos"

Industria

El Grupo Ad Hoc se opuso al aumento de capital y a los bonos convertibles.

El plan de reorganización de Latam Airlines Group favorece erróneamente a los principales accionistas sobre los acreedores y no obtendrá la aprobación judicial, manifestó el comité oficial de acreedores al juez que supervisa la quiebra de la aerolínea chilena.

"El plan es un trato muy rico para los accionistas internos", dijo Allan S. Brilliant, abogado del comité, durante la audiencia judicial del martes.

La propuesta surgió de las conversaciones de mediación supervisadas por un ex juez de quiebras y se basa en un acuerdo con grupos que controlan al menos el 51% de las acciones de la empresa, según los registros judiciales. Y es que en el plan de reorganización, Latam contempla un aumento de capital por US$ 800 millones en acciones a los propietarios existentes y asumiría alrededor de US$ 2.750 millones de nueva deuda compuesta por bonos o préstamos a través de una línea de crédito.

En última instancia, el acuerdo permite a un grupo de acreedores, liderado por Sixth Street Partners, Sculptor Capital y SVPGlobal, tomar el control de la empresa.

Los partidarios argumentan que el acuerdo con los accionistas era necesario, en parte porque evitará una pelea por posibles conflictos entre la ley de valores chilena y el código de quiebras de Estados Unidos.

El plan "evita años de litigios transfronterizos", fue la defensa de Richard Mason, quien representa a los accionistas.

Una vez que los acreedores tengan la oportunidad de votar sobre la propuesta, el juez de bancarrotas de EE. UU. James L. Garrity decidirá si aprueba el plan y permite que Latam salga de la supervisión judicial. Al menos dos grupos de tenedores de bonos han dicho que aún no han decidido si respaldarán la reorganización. Latam continuará hablando con los acreedores, incluidos los tenedores de pagarés, mientras avanza hacia la aprobación final de la corte, dijo a Garrity la abogada de la compañía, Lisa M. Schweitzer