Patio Bellavista: “La crisis sanitaria nos dejó en el suelo”

Industria

Desde la medianoche del jueves, el centro gastronómico y cultural cerró indefinidamente. Empresario dice que se encuentran en extrema gravedad.

Todavía no alcanzaban a recuperarse del estallido social y ahora enfrentan un nuevo problema. La medianoche del jueves, Patio Bellavista cerró sus puertas indefinidamente por el rápido avance del Covid-19. Ni los cinco meses de la crisis del 18 de octubre los preparó para tener que bajar las cortinas de los 21 restaurantes y 45 tiendas que alberga el lugar.

En una medida que busca evitar el contagio del virus, el Ministerio de Economía decretó la suspensión de todos los centros comerciales. Patio Bellavista entra en la categoría.

Álvaro Jadue, director general de Patio Bellavista y presidente de la Asociación Gremial del Barrio Bellavista, se sincera y dice que el futuro es incierto para el centro gastronómico y cultural. Critica la falta de ayuda de las autoridades, principalmente la carencia de medidas del gobierno, y dice que sigue a la espera de una ayuda que el Ministerio de Economía se había comprometido con el comercio ubicado en la “zona cero”.

- ¿Cómo fue la decisión de cerrar Patio Bellavista?

- Emocionalmente es muy duro. Imagínate que hace 14 años abrimos, el barrio pasó a ser el principal de corte gastronómico, turístico y cultural de la ciudad, y hoy vemos cómo este sueño se ve amenazado, tanto por el estallido social como por la crisis sanitaria. Es muy duro emocionalmente porque ya llevamos cinco meses enfrentando la crisis que impactó fuertemente al sector. En el barrio trabajan más de 5.000 personas, y luego de octubre, se tuvo que despedir alrededor de 20% de esa gente. Y ahora nos vemos enfrentados a una crisis sanitaria mundial, que nos golpea en el piso. La incertidumbre ha llegado a un nivel máximo. No podemos saber las proyecciones que se nos vienen.

Si es que las autoridades no toman una postura clara con respecto a lo que está pasando y lo que ha venido pasando en la zona cero, y no nos dan una señal de que se volverá a la normalidad, el barrio definitivamente no va a poder resistir. No en estas condiciones. El barrio está en un riesgo muy alto de no poder reabrir. Solo depende del Gobierno, de nuestros parlamentarios, de todos los sectores.

- ¿Todavía no alcanzaban a recuperarse económicamente de la crisis social?

- En enero y febrero tuvimos una luz de esperanza, veíamos un claro repunte, pero seguíamos entre un 30% a un 40% por debajo de lo logrado el año pasado. Por eso necesitamos ayuda, porque si no, será muy difícil que salgamos adelante, sobre todo ahora.

El escenario es bastante gris para nosotros. Se nos prometió fondos especiales y sigue sin llegar.

- ¿Cuál es su principal preocupación tras la crisis sanitaria?

- Hoy la principal preocupación es qué hacer con los trabajadores. Nadie quiere despedir gente, todos queremos mantenerlos, pero para eso necesitamos señales de cuáles van a hacer las medidas de ayuda porque, insisto, solos no podemos.

Si esto nos hubiera pillado sin crisis social, estaríamos en una muy buena posición económica para enfrentar esta crisis, pero hoy nos pilla muy mal. Hay negocios muy endeudados.

- Una de las medidas que se ha puesto sobre la mesa es pactar suspensiones temporales sin goce de sueldo con los empleados, ¿es una opción para ustedes?

- No me atrevo a decir nada, porque no hay ninguna claridad. Estamos esperando una declaración oficial, y a eso me refiero con que necesitamos una señal clara y concreta del Gobierno, porque hoy está todo en el aire y hay una incertidumbre atroz.

- ¿Qué les han dicho el resto de los locatarios de Patio Bellavista?

- A pesar de que estamos en el suelo, y nos están pegando en el suelo, la resiliencia de la gente es impresionante. A nuestros operadores les hemos dado todas las facilidades. Pero insisto, necesitamos ver señales de que vamos a poder volver a operar en forma normal.

Firmas aplican nuevas medidas