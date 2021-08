🔊 Patricio Sesnich, agente de aduanas aborda las trabas del sistema y los conflictos con las navieras

Industria

El empresario aduanero, Patricio Sesnich, destaca la fluidez que ha tenido la industria logística, aunque cree que hay espacio para mejorar, especialmente, con las navieras.

Hace 44 años que Patricio Sesnich es agente de aduana y ha vivido en primera persona cómo la industria de las importaciones y exportaciones ha tenido que adaptarse a la pandemia.

Inició su carrera en el sector público para luego saltar al privado, instalándose de forma permanente en Iquique. Cuando llegó, había 50 mil habitantes en esa ciudad. Hoy hay más de 300 mil.

Con su firma Agencia Sesnich, tiene oficinas en todas las regiones y atienden especialmente a las industrias de la minería y la energía. Resalta que ha visto aumentar las inversiones de las energías renovables en este período.

Cuenta que están llevando a cabo el proyecto Quebrada Blanca Fase II, que tiene una inversión de US$ 5 mil millones, y que “vienen proyectos de otras mineras pronto”.

Considera que la digitalización ha agilizado los procesos aduaneros, y que esas medidas se quedarán de forma permanente.

- Da la impresión que la minería fue de los pocos sectores que pudieron sobrellevar la pandemia. ¿Cuál es su análisis?

- Absolutamente, pero no solamente la minería. Yo diría que las energías renovables no solamente se mantuvieron, sino que subieron sus inversiones. Los proyectos solares, fotovoltaicos, eólicos y ahora hidrógeno verde aumentaron sus inversiones, y han seguido llegando empresas nuevas. El incremento de la energía renovable es espectacular y yo diría que no le afectó la pandemia; al contrario, se trabajó igual.

- Igualmente hubo cosas de la pandemia que pudo haberles entorpecido la parte logística, como el alto costo de transporte...

- El tema logístico se vio afectado indudablemente. Primero por un problema de falta de producción en el extranjero; segundo porque subieron en forma casi exponencial los costos de los contenedores, pero lo importante es que el tema logístico en Chile, desde el punto de vista de las importaciones y exportaciones, se mantuvo en forma permanente. No se afectó en absoluto y yo diría que eso fue fruto de un trabajo conjunto entre la Cámara Aduanera de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas. Nosotros propusimos como Cámara Aduanera alrededor de 25 medidas de agilización para aplicar en la pandemia.

- ¿Cómo cuáles?

- Por ejemplo, el hecho de eliminar los endosos en los embarques por un periodo determinado, de tal manera que se pudiera trabajar con copia de los mismos documentos por un plazo, para luego incorporar el original, y trabajar fundamentalmente todo en forma electrónica. Aduanas abrió casillas especiales para recibir todas las presentaciones de los agentes, de tal manera que la agilización del sistema no permitió que se notara la diferencia con el sistema antiguo al nuevo.

- ¿Qué cosas quedan pendientes en el sistema de importaciones y exportaciones?

- Uno de los temas que más está afectando son los conflictos con las navieras, que en esta pandemia empezaron a dejar contenedores donde estiman conveniente; buques completos que llegaban a San Antonio y los desviaban al sur, y ahí subieron todos los costos.

Ese es un tema permanente. No hemos podido lograr medidas del Estado que regulen de una mejor manera el trabajo de las navieras, en cuanto a que son bastante monopólicas y en realidad no son muy amigables en cuanto a adoptar medidas que permitan agilizar algunas cosas, además de haber subido todos los costos.

- ¿El problema va en la línea de los contenedores vacíos?

- No, yo diría, por ejemplo, una congestión bastante grande de puertos y no se podían retirar los contenedores a tiempo; eso automáticamente implica un cobro de la naviera por tener el contenedor ocupado y no devolverlo. Eso no es responsabilidad del importador, es de algunos puertos que no trabajaron en forma tan eficiente. Eso significó demora en los retiros, pero son cosas que tienen que irse trabajando y conversando. Creo que las cosas pueden irse solucionando.

- Ustedes están orientados en el tema de minería y energía. ¿Van a quedarse en esa línea de trabajo?

- En la zona norte nos dimos cuenta que con la especialización en comercio exterior podríamos derivar a otras áreas y, sobre la base de esa experiencia, creamos todo un centro logístico en la región de Tarapacá, que es el único de la región con todos los permisos ambientales para servir a la minería.

Tenemos prácticamente siete hectáreas habilitadas completas, tenemos 5 mil metros de bodegas climatizadas con aire acondicionado que nos ha permitido durante años almacenar todos los equipos delicados de las mineras para mantenerse bajo una atmósfera controlada de 5°C, y no los 30° o 40° que hay en el desierto. Seguimos creciendo y cada día hay más requerimientos desde el punto de vista logístico.