Pescadores artesanales acusan "campaña del terror" de la industria para evitar cambios a la Ley de Pesca

"Partió campaña del terror de la industria para evitar cambios a la ley de pesca", así reaccionó el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) frente a las amenazas del presidente de Sonapesca, Osciel Velásquez, contra el Estado de Chile.

Para el vocero de Condepp, Hernán Machuca, la entrevista difundida hoy por El Mercurio, no hace más que "validar lo que hemos denunciado por años. Las siete familias se creen dueños de los recursos pesqueros, no quieren reconocer que pertenecen a todos los chilenos y minimizan las acciones judiciales que hoy existen no solo contra Corpesca, también contra Asipes y FIPES. Es decir, todas gremiales que son parte de Sonapesca".

Respecto de las declaraciones de Osciel Velásquez para que "el mundo político, si tiene la postura de que por el financiamiento ilegal de la política la Ley de Pesca es ilegítima, que se revisen todas las leyes aprobadas por el Congreso anterior", el dirigente indicó que "esperamos que estas amenazas al mundo político tengan respuestas certeras tanto del gobierno como del parlamento, la ley de Pesca fue hecha bajo corrupción y eso nadie lo puede negar. Se debe cambiar y quienes lucraron con ella deben pagar ante la justicia con todo el rigor de la ley".