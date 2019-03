Plataforma web conecta a las personas mayores de 50 años con oportunidades laborales

Industria

El emprendimiento ofrece servicios, que van desde limpieza del hogar hasta trámites como la revisión técnica de los vehículos”.

Según un paper del investigador del CEP Rodrigo Vergara y la economista Claudia Martínez, los adultos que están trabajando -del tramo etario de 60 años y más- sólo alcanza al 28% (cerca de 913 mil personas), un 10% menos que el promedio de Latinoamérica que alcanza al 38%. Al parecer, aún faltan oportunidades laborales para los adultos mayores en Chile, sobre todo en un escenario que presenta una esperanza de vida sobre los 80 años, y con pensiones que, muchas veces, no les alcanzan para vivir de forma óptima.

En este contexto nace ServiSenior, con el propósito de re-posicionar a los adultos mayores como seniors con experiencia, a través de una plataforma web que les permite ofrecer cualquier tipo de servicio y los conecta con personas y empresas que los requieran.

Su fundador, David Allendes, señala que “queremos ser la empresa de mayor impacto social en Chile y Latinoamérica en contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las personas mayores”.

Líneas de acción

La empresa trabaja bajo dos modelos de negocios, el primero es un market-place de servicios (modelo C2C), donde personas pueden encontrar diferentes soluciones a sus tareas, problemas puntuales y quehaceres del día, como la limpieza de su hogar, llevar su auto a revisión técnica, planchado, acompañamiento de personas mayores, cocinar en domicilio, entre otros.

En el segundo modelo (B2B), ayudan a las empresas a conectarse con capital humano senior, para resolver problemas de sus áreas de administración, finanzas u operaciones a través de servicios customizados, como la gestión de documentos, servicios de junior senior por hora, despachos especiales, junto con asistencia dentro de los rubros automotriz y salud.

Allendes destaca que la plataforma es gratuita para quien quiera inscribirse, el único requisito es ser mayor de 50 años. “Ofrecemos conectarlos con oportunidades de trabajo flexibles y bien remuneradas, donde puedan compatibilizar sus actividades y obligaciones con trabajos que se ajusten a sus tiempos. Durante este año lanzaremos nuevos servicios con foco en las empresas”, detalla.

Agrega que “la metodología que hemos creado para generar nuevas oportunidades de trabajos flexibles es parte de la automatización y la era digital que vamos descubriendo. Estamos convencidos de que ésta trae consigo nuevas oportunidades”.

Falta de políticas públicas

“Actualmente, no existen políticas públicas que creen un escenario propicio para que las empresas contraten a personas mayores de 50 años, no existen incentivos tributarios como en otros países, no hay una exigencia de una dotación mínima de personal que tenga entre 50 y 65 o más, y esto se debe a la falta de leyes al respecto”, puntualiza Allendes.