Prescience Point: la firma que aplica “investigación forense” a los reportes financieros

Industria

Firmas como Kellogg’s y Celadon han sido revisadas por la compañía de Eiad Asbahi. Fuentes de la familia del empresario chileno evaluaron acciones legales en su contra, pero las descartaron por cuanto no realiza acusaciones directas.

La famosa Kellogg’s, el gigante estadounidense del transporte Celadon, el desarrollador de software Medallia y hasta una constructora de Warren Buffett han estado, en los últimos 10 años, bajo la lupa de una firma basada en Louisiana, llamada Prescience Point Capital Management.

La compañía era desconocida para Chile hasta esta semana, cuando a la lista de “señaladas” se sumó Enphase Energy, en la que el empresario chileno Isidoro Quiroga tenía un 11% de las acciones hasta que vendió todas ellas el pasado 20 de mayo.

Prescience fue fundada en 2009 por el analista de inversiones Eiad Asbahi y se autodefine, en su página web, como una “administradora de inversiones privadas, que emplea técnicas de investigación forense para descubrir errores significativos en los mercados mundiales”.

Bajo esa premisa, revisa los informes financieros de firmas públicas y elabora reportes sobre sus hallazgos.

De hecho, tal y como contó Asbahi respondiendo a preguntas enviadas por DF a través de correo electrónico, fue su informe sobre Celadon -en 2017- el que desencadenó en una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés) de EEUU y terminó con la liquidación de la firma. “Nuestro reporte por cometer fraude contable masivo resultó en una investigación de la SEC, la exclusión de las acciones de Celadon y, finalmente, cargos de la SEC y del Departamento de Justicia y una declaración de quiebra de Celadon”.

Pero no ha ocurrido lo mismo con todas las denuncias. Para algunas fuentes contactadas por este medio, estas iniciativas podrían incluso buscar influir en el precio de las acciones para invertir en ellas a bajo costo y recuperar dinero. Asbahi lo negó y aseguró que “el tiempo respaldará nuestras investigaciones”.

Acciones legales

Esta es la tercera vez que ENPH figura entre sus archivos: “los dos primeros se realizaron a mediados de 2018 y el último fue publicado el 17 de junio”, explicó Asbahi.

Todo empezó, dijo el CEO de la firma, “tras observar irregularidades significativas en los estados financieros auditados de la compañía”.

Según su análisis, se detectaron supuestas incongruencias en los análisis durante varias semanas de mayo, que quedaron constatadas en el polémico reporte en el que, además, se pide que se revisen las cuentas “infladas” de la empresa. “Con esta denuncia, esperamos que la SEC realice la investigación y toma las acciones apropiadas”, señaló Asbahi.

Fuentes ligadas a la familia Quiroga ya contactaron a abogados para evaluar posibles acciones legales en contra de Asbahi. Sin embargo, los expertos habrían estimado conveniente no seguir adelante pues, hasta el momento, el reporte de la firma no hace acusaciones directas y se sustenta siempre en supuestos.

Basándose en eso, los abogados de Asbahi podrían invocar el derecho a la libertad de expresión contenida en la Quinta Enmienda de la Constitución del país. Al ser consultado sobre la posibilidad de una medida en su contra, el fundador de Prescience dijo: “No puedo comentar sobre ninguna acción legal en este momento”.

El origen de la empresa de paneles solares

Una empresa no tradicional en el rubro de la energía es Enphase Energy. La compañía nació en 2006 y hoy tiene la definición de ser "una empresa de sistemas de gestión de energía doméstica". Isidoro Quiroga ingresó a ella en 2018.

En su memoria anual, Enphase Energy, cuenta que el giro se empezó a gestar en 2017, cuando a la firma "no le estaba yendo bien financieramente, a pesar de su sólida tecnología y productos. El principal problema era la falta de disciplina operativa; tuvimos que detener el sangrado".

El plan dio resultados rápidamente y en 2018 terminaron con ganancias por primera vez. El siguiente año fue todavía mejor y duplicaron sus ingresos hasta US$ 624,3 millones, con un margen bruto sobre el 35%. Ayer su acción subió 17%.