Presidente de la SNA: “Si tenemos que sacrificar cultivos para abastecer de agua a comunidades que lo requieran, lo vamos a hacer”

Industria

En una nueva versión del Encuentro Nacional del Agro, el presidente de la SNA, Cristián Allendes, abordó las problemáticas que está viviendo el sector ante la sequía y se mostró contrario a la acusación constitucional contra el presidente.

Este miércoles se llevó a cabo la XVII versión del Encuentro Nacional del Agro, bajo la temática "Semillas para una agricultura sustentable", que encabezó por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, y que contó con la asistencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera, y la ministra de Agricultura, Emilia Undurraga.

En la jornada, Allende comenzó su intervención refiriéndose a la presentación de una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, a raíz de los antecedentes de la venta del proyecto minero Dominga. "Rechazamos una acusación constitucional contra el presidente sin fundamentos, basta ya, queremos un país en paz", comentó.

Tras ello el timonel del gremio se refirió a los efectos de la sequía que aqueja hace más de 10 años al país. Señaló que ante la megasequía que llegó para quedarse, los agricultores han seguido trabajando en mejorar sus sistemas de acumulación de agua -que aún siguen siendo escasos, dijo-, así como en la conducción, revestimiento de canales y tecnificación del riego.

"La prioridad debe ser el consumo humano del agua, por ello, tal como lo dijimos aquí, hace dos años, si tenemos que sacrificar cultivos para abastecer a comunidades que lo requieran, lo vamos a hacer, como ya lo hemos hecho especialmente los últimos tres años en las cuencas del Maipo y Aconcagua con serios daños para la agricultura", dijo Allende.

Sin embargo, agregó, el Estado no ha cumplido su rol, y afirmó que no ha realizado las inversiones necesarias.

Entre algunas medidas para enfrentar la sequía, Allende dijo que la Subsecretaría de Recursos Hídricos debería ser multiministerial: "Es decir, no solo depender del Ministerio de Obras Públicas, sino también del Ministerio de Agricultura que es la actividad que requiere más del agua para transformarla en alimentos".

Añadió que el mejor camino, "es una agencia con mirada técnica que no dependa de los períodos presidenciales".

Asimismo, entre otras medidas que mencionó para enfrentar el escenario, sostuvo que como industria están realizando inversiones en las mejoras al riego, incluyendo el uso de energías renovables, reciclaje de productos orgánicos, productos verdes o amigables con el medio ambiente.

"Tal como Chile se comprometió a ser carbono neutral a 2050, nosotros estamos estudiando un plan para bajar el consumo de agua en la agricultura. Sin embargo, esto debe ser un trabajo público-privado.No es posible revertir el cambio climático sin la agricultura" dijo en al jornada el presidente de la SNA.

Por otra parte, también recalcó que reiteradamente se habla de la priorización de 26 embalses, pero que de este número hay solo cuatro en desarrollo: uno ejecutado, uno en construcción, uno en licitación, otro en re-licitación, y los 22 restantes aún están en estudio.

En esa línea, advirtió que si la sequía persiste dos años más, en estas mismas proporciones, habrá racionamientos, y que varias regiones entrarían en decadencia al afectar a la agricultura y a otros rubros que dependen de ella.

Escasez de mano de obra y TPP-11

En lo laboral, Allende mencionó que los agricultores han enfrentado problemas tanto coyunturales como estructurales. Esto, ya que "las personas no quieren ser contratadas por temor a perder los recursos y bonos entregados por el Estado, y tampoco quieren cotizar porque temen perder su dinero".

Sumado a esto, "también existe temor al contagio, y los colegios sin funcionar impiden que muchas mujeres puedan trabajar. Además, el cierre de fronteras ha prohibido la entrada de un número importante de trabajadores extranjeros".

Frente a esto último, Allende propuso una entrada ordenada y controlada, con todas las exigencias sanitarias necesarias requeridas, implementada con carácter de verdadera urgencia.

Por último, y frente al TPP-11, Allende criticó que aún no haya sido aprobado en el Senado.

"Tenemos muchos competidores y cuando perdemos competitividad, Chile pierde ingresos, pierde impuestos y pierde fuentes laborales. Aprobar este acuerdo nos abre nuevas y mejores oportunidades para lo que ya exportamos y para más 1.600 productos agrícolas, forestales y pesqueros que ingresarían con arancel rebajado o cero a mercados tan importantes como Japón, Vietnam o Canadá, entre muchos otros", dijo el timonel del gremio.

Piñera y sequía: "Ha sido la peor sequía de nuestra historia"

En una presentación posterior, Piñera señaló que se han estado haciendo todos los esfuerzos desde hace años "para enfrentar la peor sequia de nuestra historia".

"Ha sido la peor sequía de nuestra historia, mucho peor que las que conocimos en períodos anteriores y es destacable que aún no hemos debido recurrir a ningún racionamiento, ni de agua ni de electricidad como fueron tan comunes a fines de la década de los 90 en nuestro país y para dimensionar el impacto que está significando la sequía basta con revisar los datos, que los analizamos semanalmente", dijo en la jornada.

En comparación al promedio histórico, mencionó que la zona centro norte y centro sur se encuentran con déficit de precipitaciones que fluctúan entre el 60% y el 80%.

Agregó que la acumulación de nieve registra déficit superiores al 85% y que los principales embalses del país cuentan con solo un 38% de su capacidad. "Los principales rios de las regiones agrícolas del pais presentan déficits que van desde e 30% al 50%, y se proyectan volúmenes similares a los mínimos históricos", sostuvo.

Con todo, agregó que "teniendo presente esa prioridad del consumo humano, hemos duplicado el presupuesto de riego del Minagri, hemos llegado a más de $180 mil millones este año y también hemos ingresado una extensión de la Ley de riego para seguir contando con ese instrumento, que ha permitido tecnificar más de 336 mil hectáreas".

Si bien recalcó que la agricultura y sector forestal están enfrentando "grandes desafíos" como la sequía, la falta de trabajadores, los incendios forestales y el cambio climático, el Ejecutivo señaló que también hay oportunidades, como la demanda por productos agrícolas, que afirmó va a crecer en el futuro.

Por último, también se refirió a la redacción de una nueva Constitución y al TPP-11. Frente al primero señaló que "los constituyentes deben comprender que una Constitución debe unir un país y no dividirlo, porque una casa dividida no puede prevalecer". Y, sobre el segundo punto, criticó que "es incomprensible que Chile, que fue el promotor del TPP 11, no haya podido firmar".