Presidente del TDLC reconoce demora en tramitación de causas de concentración y adelanta ajustes al sistema

Industria

Sin embargo, adelantó que podrían haber cambios en la tramitación de causas en el Tribunal con la creación de nuevas salas para agilizar procesos internos.

Más que cambios profundos en los organismos que persiguen delitos económicos como las colusiones, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Enrique Vergara, es de la idea de elaborar una mejor estrategia para potenciar los avances de la materia y "sacar el jugo comunicacionalmente" a sus instituciones.

Y es que el problema, indicó, es que "hoy la libre competencia no es un tema, pero sí lo es el abuso". "Ha faltado recalcar la idea de que cuando se sanciona un caso grande, es una gran noticia, sin embargo, la percepción ciudadana piensa que es una pésima noticia. Estamos totalmente mal. Creo que hay que hacer un esfuerzo serio de relevar el lado positivo de encontrar casos de colusión", explicó el abogado en el seminario organizado por la red Pro Competencia, fundado por Ana María Montoya y Vanessa Facuse, en que se dio a conocer la percepción de las personas sobre la libre competencia en el país.

Este tema cobra mayor relevancia frente al próximo debate constitucional que se abrirá en breve para elaborar una nueva carta fundamental. Por esto, Vergara entregó su mirada de cómo continuar con un buen funcionamiento institucional: la independencia de sus organismos, el carácter técnico de sus integrantes, un correcto balance de funciones entre las autoridades en la materia, contar con un robusto portafolio de herramientas para cumplir su rol y, por último, contemplar procedimientos eficaces y eficientes, para que las resoluciones que se emitan sean oportunas.

El presidente del TDLC defendió el carácter autónomo de las decisiones de los organismos que intervienen en esta materia, dado que una encuesta realizada por Red Pro Competencia mostró que 31% de las personas consultadas cuestiona la influencia política que podía tener. Se aplicó a 86 expertos en la materia del sector público y privado entre abogados, economistas, académicos.

"En materia de independencia de sus intituciones, me llama la atención que en la encuesta un 31% considera una amenaza el aumento de consideraciones políticas en las decisiones. Esto es sorprendente, porque hoy la FNE y el TDLC cuentan con los resguardos para que el nombramientos de sus autoridades pase por un cedazo técnico y, por lo tanto, sus decisiones no estén teñidas de consideraciones políticas. Probablemente esta opinión se deba al próximo proceso constitucional", acotó el presidente del tribunal.

Acelerar tiempos de tramitación del TDLC

Enrique Vergara aprovechó la oportunidad para comentar que en el TDLC se está pensando en introducir cambios en la forma en que se aborda el control de concentración de operaciones con la incorporación de dos salas, para agilizar los tiempos de tramitación de las causas.

"Tenemos una idea en pañales, que considera hacer reformas de procedimientos en el Tribunal, ya que actualmente está inspirado en las instancias civiles, pero creo que aquí deberían haber procedimientos más ágiles y quizás, me estoy metiendo en una materia que no me corresponde, establecer plazos para la investigación de la Fiscalía. Eso como primera idea", comentó.

Y es que además, el profesional destacó que el tiempo de tramitación de las causas se ha elevado en los últimos tres años, pero se debe principalmente a que el volumen de casos aumentó un 93%. "Para solucionar se puede pensar al largo plazo, con reformas al Tribunal, o como pensamos también en incorporar este par de salas, donde una sea tramitadora y otra se dedique a la confidencialidad. Justamente éste último tema quita una cantidad de tiempo impresionante", agregó Enrique Vergara.

Resultados de la encuesta

El funcionamiento del sistema chileno de defensa de la libre competencia tuvo un amplio apoyo en la encuesta realizada por la red, ya que el 67% de los consultados valoró su diseño institucional, destacando que cuenta con una adecuada distribución de competencias y equilibrio entre facultades que garantizan la independencia de cada organismo (Fiscalía Nacional Económica y Tribunal de la Libre Competencia).

En la misma línea, el 54% destacó que el análisis económico y jurídico que realizan estas instituciones está a la altura de sus pares de países desarrollados y que el conjunto de reglas que existe en Chile es suficiente y otorga predictibilidad a los operadores del sistema.

Pese a eso, 39% de los encuestados se manifestó en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el sistema sea "capaz de revisar y sancionar de manera equivalente conductas unilaterales abusivas y colusiones", seguido de un 20% que se mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación "el sistema es capaz de detectar eficazmente un número importante de las conductas anticompetitivas en el mercado", revelando así que los aspectos asociados a la capacidad de persecución y sanción del sistema deben seguir perfeccionándose.

Consultados por los principales logros que ha experimentado el país en materia de libre competencia en estos últimos 5 años, casi 50% destaca la capacidad de respuesta en materia de control obligatorio de concentraciones, seguido por un 44,7% que valora el uso de facultades intrusivas por parte de la FNE como herramienta de investigación para detectar carteles. Más atrás se ubica la presentación de casos en que se haya utilizado la delación compensada (37,6%).

En relación a las principales amenazas a la libre competencia que vislumbran los expertos este 2021 en el país, la crisis sanitaria y la situación política emergen como los principales riesgos.

En ese sentido, uno de cada dos encuestados percibe como una amenaza el mayor tiempo de tramitación de los casos ante los organismos de libre competencia y uno de cada cuatro advierte sobre una eventual menor capacidad de fiscalización como consecuencia de esta crisis sanitaria.

Respecto de la situación política actual, uno de cada tres percibe como riesgo el aumento de las consideraciones políticas en la toma de decisiones de autoridades de libre competencia, mientras que el 22% cree que la presentación de proyectos de ley que afecten la competitividad de los mercados constituye una amenaza.

Los mercados expuestos a problemas de libre competencia

Sobre los mercados más expuestos a problemáticas relacionadas con la libre competencia, los encuestados apuntan en primer lugar al de las licitaciones -con el 44,7% de las menciones-, seguido por medicamentos (31,8%) y retail (24,7%). Por el contrario, sectores regulados como las telecomunicaciones, eléctrico, medios de pago y servicios básicos son percibidos con menor exposición a problemas de libre competencia.

En línea con lo anterior, y al preguntarles por las mejoras que consideran urgentes incorporar para asegurar la eficacia del sistema, uno de cada tres expertos señala necesario "establecer un control obligatorio de las bases de licitaciones de gran envergadura", destacándose así como la propuesta más mencionada.

Más atrás le siguen "la urgencia de modificar las reglas para que las recomendaciones normativas de TDLC y FNE sean obligatorias para los organismos públicos (22,4%) y la necesidad de abordar la modificación de la carga de la prueba en materia de conductas unilaterales, estableciendo una presunción respecto de prácticas abusivas en contra de la empresa dominante (22,4%).