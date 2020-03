Presidente Vinos de Chile: "Marzo se ve complicado, porque está bastante paralizado el comercio"

Industria

Aurelio Montes señaló que las decisiones de inversión en su sector se han visto afectadas por la sequía y la crisis social. “Al coronavirus no le hemos tomado mucho el peso”, dice.

En el marco de las elecciones de la CPC, el actual timonel de Vinos de Chile, Aurelio Montes, se refirió al momento que está atravesando la industria agrícola y, en particular, el sector vitivinícola.

"Tenemos que asumir que va a haber una baja en las exportaciones de vino este año, que esperamos sea lo más tenue posible", dijo.

La grave sequía que afecta al país desde hace más de una década y la crisis social que estalló a fines del año pasado, serían los principales factores, que a su juicio, traerían estos resultados a la baja.

Montes explica que la sequía ha hecho que el agro mute hacia una "agricultura más sureña", es decir, que se traslada al sur del país en búsqueda de lluvias, mientras ve que la "inquietud" social, si bien ha afectado las decisiones de inversión, es algo que tendrá solución.

"Yo creo que esto (la crisis) se va a controlar, y espero que las voluntades políticas estén... pero tiene solución, de la sequía dependemos de Dios. Si nos manda agua o no, es un asunto que no podemos controlar", señala.

Respecto a la llegada del coronavirus a Chile, Montes cree que aún "no le hemos tomado mucho el peso. Si bien es un tema que nos inquieta, porque sabemos que viene, todavía no ha llegado de forma masiva a Chile", dice.

"Ahora, también estas pandemias pasan, por lo tanto diría que esto no es materia tanto de decisión de inversión", agrega.

Respecto al desempeño de la industria vitivinícola durante el verano, cuando estalló el coronavirus en Wuhan, China, indicó que "curiosamente fueron muy buenos", debido a que las embarcaciones ya estaban en altamar cuando ocurrió. Pero marzo prevé será diferente.

"Marzo se ve complicado, porque está bastante paralizado el comercio. Los compradores internacionales, importadores y distribuidores tienen bastante paralizada la actividad, el tema del negocio de restaurantes, por ejemplo, está bastante afectado. La gente baja sus niveles de gastos, se queda en sus casas y eso afecta a una cadena de cosas... los vinos es una de ellas", dijo.

Proyecciones

Con todo, Montes proyecta que la compra de vinos por parte del gigante asiático retome el ritmo, toda vez que se han estabilizado los niveles de contagiados diarios esta semana.

Respecto a lo que ocurre a nivel país, ve clave que el gobierno apoye a su sector a través de un paquete de medidas económicas que vayan en la línea de ayudar especialmente a las pymes para paliar los efectos.

"Esto no lo va a eliminar ni borrar del horizonte que se nos viene, pero podríamos ayudar a que esto se mitigue por lo menos. Ciertamente el tema crediticio ayudaría, pues el campo es un sector que tiene un nivel de deuda importante. Con esto de la sequía ha sido muy difícil cumplir con los compromisos bancarios. El gobierno -a través de alguna vía como Indap para los más pequeños o Banco Estado que es un buen apoyo para la agricultura-, va a tener que tomar alguna medida de apoyo a quienes no pudieron cosechar. El año pasado no es que hubo gente que cosechó poco, hubo gente que no pudo cosechar nada", dijo.