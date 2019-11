Profesionales se anticipan y registran la marca Ubershop

Industria

Una particular solicitud de marca se publicó el 25 de octubre en el Diario Oficial: Ubershop, la cual alude a la compra de la aplicación de última milla Corneshop a la multinacional Uber por unos US$ 450 millones. No obstante, el emisor no es ni la compañía norteamericana ni la chilena, sino que proviene del abogado Ernesto Aguilar, ajeno a ambas empresas. Consultado, Aguilar señaló que hace años tenía ganas de emprender junto al ingeniero Pedro Pablo Mahuzier, y cuando se enteraron de la operación la unión de ambos nombres se hizo atractiva. “No estamos relacionados con ninguna de esas empresas, sin embargo estamos desarrollando un proyecto y ese nombre se nos hizo interesante. En todo caso, nuestro proyecto está en una fase preliminar, aún”, señaló Aguilar. ¿Por qué Ubershop? “Porque sabíamos que podría generar algo de ruido y aquello sería positivo para nuestro proyecto”.

Desde Uber señalaron que no tenían conocimiento del registro. “Ahora será analizado por nuestra área legal. El valor de nuestra marca está en la experiencia y quienes han utilizado la plataforma saben reconocer qué es Uber”, agregaron.