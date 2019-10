Propuestas no afinadas de agenda medioambiental abren flancos al gobierno

Industria

La filtración de un eventual cierre de la fundición de Codelco y revivir la discusión de los plazos de la descarbonización fueron considerados en el sector como una muestra de exceso de entusiasmo para mostrar cosas concretas en la cita que se realizará en diciembre, a falta de avance en cambios legislativos.

El trascendido acerca del análisis que está realizando el gobierno respecto del cierre de la Fundición Ventanas de Codelco, que sería uno de los grandes anuncios del país en la COP25, puso en el foco el avance de la agenda medioambiental del Ejecutivo.

Fuentes del sector ven con preocupación la serie de propuestas que se están produciendo ad portas del evento climático, como el reabrir la discusión en torno al plazo final de la descarbonización de la generación eléctrica, tema que recién había sido anunciado en junio.

Al interior de La Moneda apuntan a que parte de los frentes que se han abierto están relacionados a la política de cuerdas separadas en base a la cual se trabaja de cara a diciembre, donde por un lado hay mesas sectoriales y, por otro, un comité -encabezado por el Presidente Sebastián Piñera y un grupo selecto de ministros- que evalúa las decisiones políticas a tomar.

El caso Ventanas -donde el gobierno salió a señalar que no hay decisiones tomadas aún a través del ministro de Minería (ver relacionada)- sacó a relucir la falta de control de los hitos a desarrollar en el trabajo estas dos instancias y la puesta en escena.

Pablo Badenier, exministro y miembro del Consejo Asesor de la COP, dice que la agenda legislativa en temas medioambientales está a la deriva, porque en reformas que el Ejecutivo había puesto como prioritarios -como la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas- no han tenido mayor avance.

A su juicio, tanto el caso de la descarbonización como ahora Ventanas muestran un intento por cambiar compromisos que tienen menos de un año de vigencia, como fue el cronograma acordado con las empresas para ir sacando centrales cada cinco años hasta 2040 y, en el de la unidad de Codelco, un plan de descontaminación para Concón, Quintero y Puchuncaví que no consideraba esta medida que informó El Mercurio.

“Veo un exceso de entusiasmo que está dado por ser el anfitrión de la COP 25”, recalca Badenier, quien agrega que el foco debería estar en sacar a relucir medidas que han sido muy positivas como el cierre de centrales a carbón y haber sacado a tiempo iniciativas como la ley marco de cambio climático y la actualización de las metas de Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) que se presentan a la ONU y que aún no se informan. No saber los compromisos -agrega- causan preocupación porque ellas se traducirán en medidas concretas parta combatir el cambio climático.

Los 20 proyectos

Esto se da en un contexto donde sólo este año se están tramitando 20 proyectos legislativos que buscan proteger el medio ambiente.

Las más destacadas son aquellas que dicen relación con la protección de los glaciares, que ese encuentra en la Comisión de Minería de la Cámara Alta y que ha generado un fuerte debate en los mundos parlamentario y empresarial. En la misma línea está la iniciativa que se ocupa de las normas medioambientales y de adaptación al cambio climático para la industria alguera o la que establece la protección de los humedales urbanos.

Para el caso de lo que ocurre en la zona de Quintero y Puchuncaví, bautizada como “zona de sacrificio” -algo que Piñera ha dicho busca terminar- se tramitan en conjunto una serie de proyectos que sancionan penalmente delitos contra el medio ambiente y daño ambiental, que ha ido cambiando respecto de la idea original que presentó el gobierno.

La mayoría de estas iniciativas se mantienen con suma urgencia, pero en la práctica tienen poco avance por el lado del gobierno, sino que responden más intereses legislativos, como por ejemplo en el tema de glaciares, que obligó al Ejecutivo a presentar indicaciones, pese a que en sus inicios del gobierno se había descartado por la entonces ministra Marcela Cubillos.

De hecho, se esperaba el ingreso al Congreso del proyecto de ley marco de cambio climático en septiembre, pero este no se presentó debido a las más de 3.047 observaciones que se recibieron en el proceso de participación ciudadana.

Para el presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Félix González, lo que ha logrado el Presidente Sebastián Piñera es más bien protagonismo que liderazgo. “Para liderar hay que dar el ejemplo y el ejemplo que está dando es que no está tomando ninguna medida. La descarbonización no es tal, ya que se hace un acuerdo entre el gobierno y las empresas”.

A juicio del parlamentario, las señales que ha dado el gobierno en el último tiempo son “contradictorias”. “Hay una contradicción entre el discurso y el premio que recibe en Nueva York”, ejemplifica.

Sofofa: "Es la empresa la que tiene que tomar sus decisiones"

El ruido por un eventual cierre de la fundición Ventanas también llegó a la vereda gremial. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, señaló en Cooperativa que "los gobiernos no cierran ni abren empresas, los gobiernos establecen regulaciones, normas de emisiones que las empresas deben cumplir". "Si con esas normas de emisiones una empresa no tiene la posibilidad de actualizar sus instalaciones para cumplirla obviamente tiene que cerrar, pero la respuesta tiene que ser institucional", enfatizó.

El dirigente gremial explicó que "el gobierno está a cargo de poner las reglas del juego, la fundición Ventanas es una empresa, que es autónoma, que es del Estado, pero que tiene su gobierno corporativo que es Codelco, es esa empresa la que tiene que tomar sus decisiones de inversión o desinversión".

Sindicatos se reúnen hoy y se declaran en estado de alerta

La sorpresa también fue la tónica en los sindicatos, por lo que desde temprano pidieron que las autoridades les comunicaran de forma oficial respecto al tema lo que no ocurrió hasta el cierre de esta edición. Los trabajadores decidieron reunirse hoy en asambleas conjuntas -con carácter de urgente- para evaluar movilizaciones. "No vamos a permitir bajo ningún concepto que nos cierren la División", señaló la presidenta del Sindicato N°1, Andrea Cruces, agregando que lo único que necesitan es inversión. Mientras, el presidente del Sindicato Turnados de la División Ventanas, Juan Peña, aseguró que "los trabajadores ya nos encontramos en estado de alerta y de movilización". A su juicio, no hay incumplimientos que justifiquen tomar una medida de esta envergadura: "Hemos cumplido todo lo que se nos ha exigido". En tanto, el timonel de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Juan Olguín, calificó la eventual decisión del Mandatario como "irresponsable". Para los dirigentes, el impacto de un cierre no sólo involucra a Codelco sino también al país, implicando la pérdida de más de 8 mil puestos de trabajo.