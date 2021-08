Puerto de San Antonio descarta que cierres de operaciones afecten los precios de productos básicos

Industria

El presidente del terminal, Raimundo Cruzat, se refirió a no tienen injerencia significativa en el costo del traslado de un contenedor.

El presidente del Puerto San Antonio, Raimundo Cruzat, salió a enfrentar las críticas de firmas importadoras sobre que los cierres de operaciones del terminal estarían presionando al alza el precio de los productos básicos.



En una carta al director publicada en El Mercurio, Cruzat señaló que "no cabe duda de que el sistema portuario nacional tiene por delante el desafío de reducir las horas en que los terminales no pueden operar debido a condiciones meteorológicas adversas o a cualquier otro motivo, pero no es preciso adjudicar a los cierres hechos de otra índole, como la mencionada alza de precios".

El terminal alcanza 80 días de cierre en los últimos 12 meses por eventos meteorológicos, según datos de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport).

Recalcó que la Empresa Portuaria San Antonio "no tiene injerencia significativa en el costo del traslado de un contenedor, ni, por ende, en el precio de los productos".

"A modo de ejemplo, en 2020 el costo para el envío de un contenedor desde Asia a California (EEUU.) era de US$ 1.000, mientras que en la actualidad es de US$ 10.000", expuso.



Cruzat sostuvo que la congestión portuaria "es un fenómeno mundial que ha cambiado las condiciones del mercado, con procesos en la cadena logística internacional que van mucho más allá de una tarifa determinada por un puerto u otro".