Rappi expande servicio de entregas en 10 minutos y en 2022 apunta a duplicar su red de dark stores

Industria

Tras su lanzamiento en 2021, el segmento de despacho ultra rápido Turbo ya está presente en siete comunas de Santiago y este año sumará nuevos puntos en la capital y su ingreso a regiones, en un crecimiento alineado con su plan general en Latinoamérica.

Cinco meses han pasado desde que la plataforma de última milla Rappi lanzó Turbo en nuestro país, su servicio de despacho a domicilio que ofrece un proceso ultra rápido con la entrega de productos frescos en menos de 10 minutos. El modelo, que comenzó a operar a inicios de 2021 en ciudades de Brasil y México, se ha convertido en la apuesta más importante de Rappi en América Latina.

Con presencia en seis mercados de la región -sumando Argentina, Colombia y Perú-, el líder global de Turbo en Rappi, Jack Sarvary, señala que cuentan con 1.500 productos disponibles en este formato como bebidas, vegetales y frutos secos, artículos de cuidado personal, carnes y golosinas, entre otros.

Jack Sarvary, líder global de Turbo

Para asegurar el crecimiento del servicio,explica que Rappi se ha enfocado en ampliar el desarrollo de tiendas oscuras -o dark stores-, formato dedicado exclusivamente a la venta online. De este modo, desde los sietes locales con los que partió este negocio en febrero de 2021 en Sao Paulo y Ciudad de México, hoy la app ya suma 330 dark stores en más de 25 ciudades.

En la actualidad, este segmento ya representa el 10% de todas las órdenes de Rappi en las ciudades donde Turbo tiene presencia, afirma Sarvary, quien agrega que su participación en Chile también se ubica en ese nivel.

El formato funciona de la siguiente manera: una vez que los usuarios piden su orden y se acepta el pedido, el operador en la tienda oscura buscará los productos en un establecimiento cuya superficie promedian los 200 m2. Al mismo tiempo, se comunica con el repartidor más cercano para que retire el pedido y concrete finalmente el despacho, para lo cual se organiza una cobertura para las entregas con un radio de unos dos kilómetros.

En nuestro país, este segmento tiene presencia en siete comunas de la capital (Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, Lo Barnechea e Independencia), a través de diez tiendas oscuras.

Los planes para 2022

Si bien Rappi declinó anticipar cifras, sí afirma que invertirán más en Turbo que en cualquier otra vertical de la aplicación. Para ello, uno de los focos de trabajo es perfeccionar y expandir su surtido.

Además, buscan aumentar la presencia de dark stores. “En Chile, probablemente vamos a doblar el número de establecimientos”, sostiene Sarvary. Asimismo, en el presente ejercicio esperan arribar con el servicio de Turbo fuera de Santiago en zonas de la Quinta Región como Viña del Mar y Concón, así como a nuevas comunas de la Región Metropolitana.

Los planes locales guardan plena relación con la estrategia trazada para el conjunto de los mercados de Latinoamérica, para los cuales también apunta a casi duplicar el número de tiendas oscuras. “Eso es lo que estamos proyectando, si bien eso depende de cada país”. indica el ejecutivo.

Otro paso del negocio que ya está tomando forma es integrar productos listos para comer: “Estamos comenzando a sumar productos de restaurantes que son nuestros socios, integrando comidas como sushi, hamburguesas, ensaladas y panadería, entre otros”.

Sarvary estima que este modelo de ventas rápidas ganará cada vez más peso. “La idea de la compra semanal del supermercado va a desaparecer, o al menos reducirse dramáticamente, porque la gente ya no se está planificando de esa manera. Estamos anticipando este cambio y cuando arribe ya estaremos muy bien posicionados en compras en menores tiempos”, afirma.

"No es malo que exista mucha competencia"

La industria del delivery ha tenido un importante crecimiento a raíz de los efectos de la pandemia y son cada vez más los actores que entran de lleno a competir prometiendo tiempos de despacho en un tiempo acotado, tal como es la estrategia del modelo Turbo de Rappi.

Frente a ello, Jack Sarvary, líder Global de Turbo en Rappi, dice que este negocio de venta "está explotando alrededor del mundo".

Si bien afirma que "no es algo malo que exista mucha competencia" y no le sorprende la cantidad de nuevos actores que ingresan al mercado, sí destaca que la aplicación Rappi "tiene unas ventajas muy fuertes" frente a los otros competidores.

"Por ejemplo, tenemos usuarios que conocen nuestra marca y no tenemos que ir adquirir nuevos usuarios desde cero. Conocemos a nuestros consumidores, tenemos repartidores y tenemos relaciones con restaurantes y retailers, por lo que es fácil abrir esas puertas", dice el ejecutivo.