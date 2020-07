Reestructuración de Aeroméxico se complica por devolución de aeronaves arrendadas

Industria

La firma presentó, además, los peores resultados financieros de su historia, producto de la pandemia.

La empresa Aeroméxico presentó esta semana el peor balance de su historia, con pérdidas que superaron los US$ 1.190 millones en el segundo trimestre de 2020.

Y, además, dio a conocer el difícil momento que atraviesa ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito Sur de Nueva York, donde adelanta su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11, tal y como lo hace Latam Airlines.

La aeolínea bandera de México está enfrentandose a las firmas arrendadoras de aviones y equipos, que ya han rechazado los planes de la compañía para devolver las unidades que no utilizará una vez finalice el proceso.

La traba estaría en que la compañía quiere regresar los aparatos, pero no pagar el traslado de los mismos hasta las instalaciones de los dueños.

Por ello, las compañías GE Capital Aviation y Falko Regional Aircraft Limited han dado a conocer su posición y han recordado que tanto Latam como Avianca, que también se acogió a la Ley de Quiebras, han efectuado pasado por este proceso, pero con la diferencia de que han sido responsables en la devolución y el traslado de los aviones.

Y ese no es el único inconveniente. Medios internacionales han revelado que, por fuera del Capitulo 11, quedan todavía unos US$ 700 millones de deuda, en gran parte contraída con The Bank of New York Mellon. Esto también puede derivar en objeciones al proceso.