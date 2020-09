Industria

Luego que interpusieran un recurso de protección en su contra, la inmobiliaria apuntó que se solicitaron las pólizas por incumplimiento de contrato y no por la reorganización de su contraparte.

Un día después de que Constructora SAE presentara un recurso de protección en contra de la Inmobiliaria Rentas Souper, por un supuesto cobro indebido de boletas de garantía, el abogado de esta última desestimó las acusaciones.

Tomás Poblete precisó que el cobro se realizó el miércoles 23 de septiembre, dos días después de que la constructora anunciara que inició su proceso de reorganización, pero cuando aún éste no había sido acogido.

"Nosotros lo que hicimos fue cobrar las pólizas porque hubo un incumplimiento en el contrato respecto a los anticipos. Entonces, tenemos derecho a pedir de vuelta nuestro anticipo", explicó.

El socio del estudio Coeymans, Edwards, Poblete y Dittborn recalcó que "en el fondo, ellos no cumplieron con las garantías que tenían que cumplir con ciertos requisitos que dice el contrato".

Su opinión se desprende de la acusación de Constructora SAE, que señaló que al estar enfrentando un proceso concursal la acción no podía realizarse y que la inmobiliaria "decidió de forma ilegal y arbitraria siniestrar todas las pólizas de garantía".

Sin embargo, Poblete recalcó que el contrato firmado entre ambas partes el 25 de octubre de 2019 -por la suma de 265.862,21 UF por el proyecto Edificio Coronel Souper- sigue vigente y solo se cobraron las boletas de garantía.

"Aquí nosotros no hemos hecho ningún término de contrato ni nos hemos basado en la reorganización. No tiene nada que ver con la reorganización porque sé que no podemos ponerle fin a un contrato argumentando que alguien entro en reorganización", indicó.

Apuntó que "el incumplimiento del contrato venía de ellos y por eso las cobramos. Ahora estamos esperando que nos paguen".