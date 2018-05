Resultados de Australis al primer trimestre sufren efecto de menores precios y caída en volumen de cosecha

Industria

Ingresos de la firma cayeron 30% hasta los US$ 78 millones, mientras que las ganancias decrecieron un 90%.

Tres fueron las principales causas detrás de la caída en las cifras de Australis al primer trimestre del año.

La firma vio decrecer sus ingresos 30%, desde US$ 110 millones en 2017 a US$ 78 millones este año. En cuanto a las ganancias, la baja fue aún más dramática. Si el primer trimestre del año pasado las cifras alcanzaban los US$ 31 millones, en 2018 estas apenas totalizaron US$ 3,2 millones, lo que representa una caída de 90%.

En su análisis razonado, la firma detalló que detrás de los magros resultados está la "disminución significativa en los precios de salar y trucha", que disminuyeron 19% y 14,6%, respectivamente.

Sumado a esto, "el volumen cosechado durante el trimestre disminuyó 40,6% en comparación el mismo período del año anterior", añade el escrito. Asimismo, el volumen vendido cayó 17,4%.

Además, los costos de venta se incrementaron, llegando a US$ 63,7 millones, a raíz del aumento de 21,2% en este ítem para el caso de la especie salar, como consecuencia del "incremento de las toneladas cosechadas desde la región de Magallanes, cuyo costo de cosecha y proceso fue más elevado en el período", según explicó la firma en el documento.

En tanto, los principales mercados de destino de las exportaciones de Australis Seafood fueron Europa (30%), cuyo principal mercado es el de Rusia, y Estados Unidos (25%).