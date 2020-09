Industria

Salió el fallo de Latam en EEUU: Juez aprueba financiamiento, pero rechaza cambio de deuda por acciones

Se aprobó el mecanismo DIP completo, en sus tramos A y C, lo que permitirá recolectar más de US$ 2.000 millones. Sin embargo accionistas no podrán hacer valer un premio para convertir la deuda en acciones.

Reuters Compartir