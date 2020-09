Industria

Salió el fallo de Latam en EEUU: Juez rechaza financiamiento DIP y abre proceso para nueva búsqueda

Aunque el Tramo A del desembolso no tuvo reparos, el punto de la convertibilidad de acciones en el Tramo C complicó la decisión. Por ser un bloque, el Juez no puede decidir por alguna de las opciones por sí sola.

Reuters