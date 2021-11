Salmones Camanchaca suscribe crédito por US$ 135 millones y lo relaciona a metas ambientales

Industria

El acuerdo consiste en una reprogramación en sus líneas de financiamiento con los bancos DNB Bank, Rabobank y Santander.

Por estos días la filial salmonera de Camanchaca está dando vuelta a la página a los impactos de la crisis sanitaria -que golpearon con fuerza los precios del producto- así como los efectos que dejó el bloom de algas en las operaciones de la compañía a inicios de año.

Este jueves, Salmones Camanchaca informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que acordó una reprogramación de sus líneas de financiamiento a largo plazo con DNB Bank, Rabobank y Santander, por US$ 135 millones.

El vicepresidente de la firma, Ricardo García, explica que la salmonera tenía una facilidad financiera cuyo vencimiento ocurría en noviembre del 2022, y que “nosotros, proactivamente hace algún tiempo atrás, quisimos ir a discutir y negociar un refinancimiento” este año.

Ahora bien, el ejecutivo destaca que la novedad de esta línea comprometida es que es la primera en el sector en Chile que reúne características claves para ser considerada como un Crédito Vinculado a Sostenibilidad (SLL, por sus siglas en inglés), es decir, que incorpore dimensiones ligadas a la sustentabilidad y que representen mejoras concretas en los planes de la compañía.

Los compromisos hacia 2025

En el caso de Salmones Camanchaca, todo esto se aterrizó en un crédito vinculado a progresos en indicadores de sustentabilidad. Según detalla García, el primero es la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, para alcanzar la Carbono Neutralidad a 2025 y bajar más de 40% las emisiones de 2020.

El siguiente tiene que ver con el aumento de la fracción de la biomasa cosechada con certificación internacional del Acuaculture Stewardship Council (ASC) para exceder del 61% en 2025.

El tercer objetivo es la disminución de la cantidad de ingredientes marinos que se usen en las dietas para obtener el salmón cosechado (conocido como “el ratio de fish in-fish out”). “En el caso de nosotros, para el 2025 estamos comprometiendo un ratio de fish in-fish out inferior a 0,6”, dice García.

Otro compromiso tiene que ver con la economía circular: “Nosotros como cualquier empresa industrial generamos residuos sólidos no peligrosos (papel, cartón, lodos, por ejemplo) y nuestro objetivo es mejorar la capacidad de reciclar el residuo sólido no peligroso, y por lo tanto nos hemos establecido una meta de que a lo menos el 60% de estos sean reciclados. Hoy en día está en torno del 40%”.

Por último, está el objetivo de la mejora de los desempeños de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, “para estar a nivel de los mejores en Chile y bajo una accidentabilidad de 2, una baja de 25% respecto de 2020”.

“Todos esto son metas que se van a traducir en una disminución de los costos financieros de Salmones Camanchaca en todos los años en que cumplamos con los objetivos”, destaca el ejecutivo.

Mejores precios

Este paso que está concretando la firma se da en un momento en el que celebran mejores niveles en la operación. En sus resultados del tercer trimestre, obtuvieron ganancias por US$ 4,6 millones, dejando atrás las pérdidas que informaron en el mismo periodo del año anterior. Esto fue acompañado de una recuperación de los precios del salmón.

“El año pasado en los precios de salmón en el tercer y cuarto trimestre estuvieron en mínimos históricos y este tercer trimestre y de lo que llevamos del cuarto periodo, vamos estamos viendo precios históricamente muy buenos”, destaca García.

Con todo, sostiene que “los efectos del bloom de algas y de la pandemia están quedando bien atrás. Nosotros hoy tenemos mejores precios que antes de la pandemia y la demanda está más fuerte que antes de la crisis sanitaria”.

Las ventajas de la salmonicultura

de cara al próximo gobierno

De cara a las elecciones del domingo, el vicepresidente de Salmones Camanchaca analiza que "en la medida que el sentido común, la prudencia y sensatez guíen el actuar de las personas que son elegidas, me parece que el futuro es optimista (...) Es decir, no hacer cosas radicales, la actitud sensata de ver los distintos lados de las cosas, el análisis técnico de las políticas, las probabilidades de materializar las cosas y obtener los objetivos queridos".

Comenta que la capacidad oceánica y minera que tiene Chile son dos pilares fundamentales: "Cualquiera que esté dirigiendo los destinos de Chile tiene que apoyarse en aquellos sectores en que el país tiene ventajas competitivas y me parece que la minería del cobre y la salmonicultura son dos sectores que son claramente de apoyo para el progreso del país".