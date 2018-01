Sanciones por no uso de patentes de aguas alcanzarían los US$ 134 millones

Industria

El proceso de cobro, iniciado hoy por la Tesorería General de la República, corresponde a la fiscalización realizada en 2017 y contempla el cobro a 5.292 titulares.

Este lunes se dio inicio al proceso de cobro por no uso de patentes de agua. La recaudación, que involucra a 5.292 titulares, ascendería a unos US$ 134 millones.

Para este año la cifra se incrementó en US$ 13 millones, ya que “algunos derechos vieron cuadruplicado el monto del cobro por llevar más de 10 años sin hacer uso efectivo de ellos y también producto de la mayor fiscalización realizada el 2017 identificando 303 casos más que deben cancelar patente”, señaló Carlos Estévez, director general de Aguas del MOP.

En el caso de los derechos no consuntivos, en que se permite el uso del agua sin consumirla y con la obligación de restituirla, lidera la lista Hidroaysén, con una cifra total (incluye los derechos por los ríos Pascua y Baker) de US$ 7,6 millones. La siguen Endesa con US$ 5,5 millones (río Futaleufú y embalse laguna del Maule) y finalmente Centinela y Aes Gener, ambos con US$ 2,6 millones.

Los derechos de aprovechamientos de aguas, afectados al pago de patentes, implican que los titulares realicen obras de aprovechamiento del recurso, cuya inexistencia origina el cobro de las sanciones mencionadas.