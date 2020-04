Sanitarias advierten riesgos en continuidad de servicios por ley que busca prohibir cortes

Industria

Iniciativa para las empresas de servicios básicos generó un intenso debate en la Comisión de Economía de la Cámara Diputados.

Uno de los puntos que se discutía en la comisión era la eventual exclusión de los Programas de Agua Potable Rural (APR), ya que al ser incorporados en esta legislación podría generar impactos relevantes. La diputada Alejandra Sepúlveda sostuvo que los sectores rurales no tienen un trato igualitario y sugirió actualizar la Ficha de Protección Social para que los subsidios puedan operar lo antes posible. Mientras, el subsecretario de Energía, Francisco López, enfatizó que el Ejecutivo se pronunció respecto a un plan solidario que hoy está en operación y que busca beneficiar a más de 3 millones de hogares.

"Quisiera hacer un llamado a que la gente que puede pagar el servicio lo haga, porque esto va generar un conflicto, donde el día de mañana no podamos asegurar la continuidad ni la calidad del servicio", dijo Závala

Rodrigo Zavala, gerente general de Novaguas -sanitaria de Lampa que participó como representante de Andess en la comisión- explicó que son 20 las compañías que tienen menos de mil clientes en el país. Agregó que en su caso, con casi 5.000 clientes, han hecho "todos los esfuerzos que están a su alcance para evitar una tragedia mayor" y mantener la continuidad del servicio, pero que no tienen espaldas financieras como las grandes firmas del sector, con lo cual una medida como ésta podría afectar la continuidad del servicio".

En este marco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) entregó el jueves su opinión respecto de la iniciativa. La presidenta del gremio, Jessica López, reafirmó en esa instancia el compromiso de la industria sanitaria por no suspender el servicio como ya lo han comprometido, además de prorrogar el pago de cuentas a quienes se encuentren en grupos vulnerables (mayores de 60 años y personas cesantes).

[an error occurred while processing the directive]