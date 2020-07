Se desata disputa por comercio esencial: empresa recurre a la justicia por cierre de su bodega

Industria

Fiscalizador clausuró el centro de distribución de Meicys en Renca, comuna en cuarentena. Firma (que vende ropa usada, entre otros artículos como vestuario clínico y de trabajo y que maneja la cadena Orange Blue) dice que la medida es ilegal y que podría provocar su “insolvencia”.

La poca claridad respecto a qué es comercio esencial en una cuarentena, y qué puede seguir funcionando, finalmente llegó a la justicia. Comercial Meicys, uno de los principales actores del país en el rubro de la ropa usada y que maneja la cadena Orange Blue, presentó un recurso de protección el pasado 2 de julio, luego de que un fiscalizador de la Inspección del Trabajo Santiago Norte decidiera la suspensión inmediata e indeterminada de labores de la bodega y centro de distribución de la empresa, ubicada en Renca.

“Ejecución de trabajos en condiciones de peligro inminente para la salud o vida de los trabajadores (...) en circunstancias que la comuna en que se ubica la faena se encuentra en cuarentena por disposición de la autoridad sanitaria y la actividad económica de la empresa no es de aquellas que se han definido como esenciales”, dice el acta de fiscalización del 24 de junio de 2020.

Para la empresa, el cierre decretado es ilegal, además de “arbitrario y desproporcionado”, por lo que solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago revocar la medida. Más aún, pidió que se decrete orden de no innovar, y que se permita la apertura de la bodega, en tanto se resuelve el fondo del presente recurso.

“La mantención de la suspensión mientras se prolongue el trámite del presente recurso podrá tener consecuencias irreversibles para la compañía, pudiendo implicar una caída en insolvencia de la que después no le sea posible -o sea muy difícil –recuperarse”, dijo en el recurso el abogado de la firma, Daniel Oksenberg, quien precisó que, de mantenerse el cierre de las instalaciones por todo julio, estima una pérdida superior a los $ 390 millones. Hasta el cierre de esta edición la corte aún no se pronunciaba sobre las peticiones de la empresa.

¿Peligro inminente?

La firma destacó que tiene más de 30 años en el mercado, y que vende ropa de abrigo, vestuario clínico y de trabajo, usado, en categoría primera calidad, además de artículos para el hogar, tales como utensilios de limpieza, paños, elementos de seguridad como mascarillas, entre otros.

Detalló que es proveedor de miles de emprendedores que operan en la venta al por menor de ropa usada, su fuente de sustento. “Mi representada es un pilar fundamental en la economía de las PYME, pequeños emprendedores, feriantes; y al mismo tiempo, cumple con surtir de ropa de excelente calidad a precios muy accesibles para que incluso personas de escasos recursos puedan acceder a prendas de abrigo y de casa, de calidad (…). Se trata de un giro particularmente relevante atendido la crisis económica que atraviesan actualmente la gran mayoría de las familias chilenas, producto de la crisis sanitaria”, afirmó el abogado.

Destacó además que la firma redujo su dotación en más de un 75%, acogiéndose a la Ley de Protección al Empleo. Junto a esto, señaló que se implementó un protocolo para reducir los riesgos de contagio.

No obstante, la empresa hizo hincapié respecto a las características del comercio esencial, el que –recordó- quedará a criterio del Ministerio de Economía, quien ha señalado que no se puede hacer una lista taxativa de estos producto de la compleja realidad del país.

“Con las lluvias y heladas que atraviesa la capital, es imposible sostener que la ropa de abrigo no sea un bien esencial”, sostuvo el abogado, quien fue categórico: “El fiscalizador no señaló el peligro inminente al que los trabajadores, supuestamente, estaban expuestos; ni la falta de medidas de prevención de la empresa. Sólo mencionó que Comercial Meicys no era una empresa esencial”.

Por último, apuntó a que las grandes empresas de retail continúan funcionando sin problemas, vendiendo también artículos del rubro textil, de vestimenta y artículos para el hogar.