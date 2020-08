Se extiende incertidumbre respecto del financiamiento DIP de Latam, mientras avanza proceso de reestructuración

Industria

En la audiencia de este miércoles, el Juez James L. Garrity, aprobó todas las mociones presentadas por la aerolínea chilena para terminar contratos con aeronaves y con otros proveedores.

Latam Airlines enfrentó una nueva audiencia ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del proceso de reestructuración que inició el 26 de mayo bajo el Capítulo 11 de la ley estadounidense.

En la jornada, el Juez James L. Garrity aprobó todas las mociones presentadas por la aerolínea para decidir sobre contrataciones de proveedores, como Golden Touch Transportation of New York -el operador oficial del Aeropuerto La Guardia de NY-, Deloitte y Demarest. Además, autorizó el rechazo de nueve arriendos de aeronaves y la devolución de las unidades.

Para este miércoles estaba previsto, también, resolver sobre la contratación la firma de inversiones chilena Larraín Vial -como corredor en búsqueda de inversionistas- y de la filial chilena de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), pero ambos puntos fueron pospuestos para la audiencia del 23 de septiembre.

Este fue el seguimiento, minuto a minuto, de la jornada.

11.30 - Culmina la audiencia con todos los puntos en agenda aprobados al no haber objeciones de ninguna de las partes.

11.19 - Se discute la contratación de Deloitte Tax LLP.

11.18 - También se aprueba la finalización de los contratos de arriendo con nueve aeronaves. La orden propuesta debe ser formalizada por Latam Airlines, para la firma del Juez.

11.14 - El Juez Garrity aprueba las mociones para finalizar contrato con Golden Touch Transportation of New York, al no haber objeciones de ninguna de las partes.

11:11 - Interviene Lisa Schweitzer, abogada de Cleary Glottlieb, la firma que representa a Latam en el caso. Expone los intereses de la firma respecto de la agenda del día, de la aprobación de las terminaciones de contrato de nueve arriendos de aeronaves y del financiamiento vía DIP.

La abogada pregunta si podría saberse hoy algo sobre este último punto, a lo que el Juez respondió: "Estamos trabajando en eso para tenerlo lo más pronto posible".

11:10 - Inicia la audiencia, con la presentación del Juez James L. Garrity.