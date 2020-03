¿Se frenan los proyectos de inversión? En qué están las mayores iniciativas con el coronavirus

Industria

En los próximos días se detendrán una serie de iniciativas. Fuera de la medida puntual para enfrentar el brote, los efectos de más largo plazo se verán recién en 2021.

El miércoles la canadiense Teck anunció la suspensión temporal de las actividades de construcción de Quebrada Blanca 2 -que involucra una inversión de US$ 4.700 millones- para garantizar la seguridad de sus empleados en medio de la expansión del Covid-19 o coronavirus. Su decisión encendió las alertas de forma transversal en las diversas industrias, ya que no sólo es la iniciativa más grande en marcha en Chile, sino también porque deja la puerta abierta para que otros proyectos se sumen en medio de la crisis sanitaria.

Según el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), ajustado al cuarto trimestre del año pasado, y que considera los efectos de la crisis social, al 31 de diciembre hay 1.059 iniciativas con cronogramas definidos en diversas etapas que van desde la ingeniería conceptual, básica, detalle, construcción hasta los terminados. De ellos, 571 están en construcción y 232 en ingeniería.

Considerando que la pandemia podría cambiar los números, la CBC ya empezó a contactar a las empresas para preguntarles el impacto y qué inversiones se podrían detener en este nuevo cuadro mundial, al igual como lo hizo con su catastro del tercer trimestre donde agregó un apartado específicamente sobre los efectos de la crisis social.

Pero el gerente general de la CBC, Orlando Castillo, ya proyecta el escenario que se avecina: "Hasta ahora sólo se conoce esta suspensión temporal en Quebrada Blanca Fase 2, sin embargo, es probable que en los próximos días se vayan sumando otras faenas debido a que empresas mineras y de otros sectores productivos han ido racionalizando sus operaciones progresivamente para disminuir la exposición de sus dotaciones".

Desde el jueves y por 15 días, Codelco está operando con dotaciones reducidas; y Anglo American implementó un plan operacional reduciendo actividades y la dotación en Los Bronces. A esto se suma Antofagasta Minerals que decidió este viernes reducir temporalmente en alrededor de un 30% el número de trabajadores propios y contratistas que ingresan a sus faenas y en un 75% el personal que trabaja en la construcción del proyecto Infraestructura Complementaria (INCO) de Minera Los Pelambres.

A la decisión de Teck, este viernes se sumó otra iniciativa, pero desde el sector forestal. La empresa Arauco anunció que se acordó desarrollar, por un plazo de hasta dos semanas, un proceso de ajuste en las obras de construcción del proyecto Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA) que involucra una inversión por US$ 2.350 millones y representa el mayor complejo industrial de celulosa que se levanta en el mundo.

Consultado por las iniciativas que están en riesgo de tomar una decisión de paralización, el gerente general de la CBC reconoce que a la fecha "es muy difícil estimar un impacto inmediato, pero el efecto dependerá fundamentalmente de la progresión del contagio en las próximas semanas y las medidas gubernamentales se vayan tomando para manejar la emergencia".

Sobre las industrias que podrían verse más afectadas, sostuvo que "el efecto podría ser transversal a nivel de sectores, ya que una característica en la construcción de los proyectos de inversión es que son intensivos en mano de obra".

Castillo agrega que no han tenido noticias de paralización de decisiones de inversión aunque lo que sí están observando son disminuciones de ritmo que podrían derivar en detenciones temporales mientras se supera la emergencia. Eso sí, estima que el año más complejo sería el 2021, que "podría verse impactado por los retrasos en las ingenierías o la toma de decisiones que deberían ocurrir este año, para que los nuevos proyectos comiencen construcción el próximo año".

Pese al complejo cuadro, Francisco Martin, presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC), destaca que por el momento no se ha detenido el ritmo de las licitaciones y que no hay ninguna intención de ralentizar los servicios de ingeniería, al menos en los que se refiere a la continuidad operacional.

"Que las ingenierías no se paren es una cuestión que nos afecta positivamente, pero implica también es un tremendo desafío de las compañías mineras y no mineras. Es una forma de no atrasar proyectos que vienen a futuro. Por lo que he visto la ingeniería es algo que puede seguir funcionando perfectamente", explica.

Eso sí, para Martin, "no hay ninguna duda que habrán más paralizaciones", ya que cuando una firma toma esta decisión se genera un efecto dominó en sus pares. Además, advierte que "se pueden y se van a producir desapariciones de empresas de ingeniería" en medio de este nuevo escenario.

Los que siguen su marcha, pero en alerta

Así como Teck y Arauco, otras firmas también se han visto obligadas a tomar medidas. Y si bien en su mayoría son de menor alcance, las empresas reconocen que la situación es monitoreada minuto a minuto, ya que dependen principalmente de si la autoridad decreta la cuarentena total en ciertas zonas o a nivel nacional.

Uno de los proyectos relevantes que está en construcción es la futura autopista Américo Vespucio Oriente I (AVO I), que unirá Príncipe de Gales con el Salto (Huechuraba), y que en los primeros días de marzo ya reportaba un 25% de avance. Consultados, AVO indicó que tienen un plan de contingencia y las obras se han mantenido.

"Al personal se le realiza inducción y se siguen las medidas y recomendaciones del Ministerio de Salud. Cada día se evalúa la situación en conjunto con el MOP, ya que se trata de una obra fiscal", precisaron.

En el caso de la empresa Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, que logró el contrato para la construcción y equipamiento del nuevo Hospital de Alto Hospicio en la región de Tarapacá por US$ 161 millones, la iniciativa sigue en marcha.

"El ámbito de proyectos en Sacyr, continúan los trabajos, se sigue a la autoridad sanitaria y se refuerzan medidas de prevención", indicaron, agregando que se han adoptado todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. Respecto de la declaración del estado de catástrofe, afirmaron que "en el momento en que se determinen las medidas vamos a adaptar nuestra operación a las mismas".