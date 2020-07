Industria

Aerolínea intenta cerrar la fórmula para lograr US$ 2.450 millones. La competencia por el tercer tramo del DIP Financing marcará la jornada.

Tras haber quedado suspendidas ayer, este miércoles se retoman las audiencias para definir el financiamiento vía Debtor in Possession (DIP) de Latam Airlines en su reorganización en Estados Unidos.

10:28 horas - La audiencia que debió haber partido a las 10:00 horas comenzó con 28 minutos de retraso. El Juez James L. Garrity se disculpó y precisó que fue por temas de "agenda".

Ayer había quedado programada una reunión privada para las 9 de la mañana con todas las partes del caso.

03:00 horas - Durante la madrugada se ingresaron oficialmente los cambios a la propuesta de financiamiento por parte de Costa Verde -familias Cueto y Amaro-, la familia Eblen y Qatar Airways.

En el documento se incluye a Oaktree Capital Management como aportante del tramo A. Esta ofensiva por parte de Latam, incluye un acuerdo por dos de los tres tramos (A y C) para garantizar US$ 2.200 millones de los US$ 2.450 millones que se requieren para el nuevo plan de despegue de la línea aérea.

Se mencionan algunos de los cambios importantes que se dieron a conocer ayer, como que será la compañía -y no los controladores- la que determinará si el pago del financiamiento DIP se hará con dinero en efectivo o con el cambio por acciones, intentando disipar una de las críticas que había despertado la propuesta original. La segunda, tiene que ver con una disminución de los premios asociados al mecanismo, desde 32% a 20%.