“Se tomó una decisión política, sin considerar argumentos técnicos”

Industria

Macarena Cepeda, presidenta de Asipes, explica que la nueva ley que prohíbe la pesca de arrastre para capturar la jibia no previó el actual escenario de déficit. “El proyecto no consideró argumentos científicos ni técnicos, no se tuvieron en cuenta las implicancias comerciales sobre la competitividad del país”, dice la dirigente. Cepeda cuestiona que aún no haya claridad en relación a qué medidas tomará el gobierno para corregir esta situación, dado que tendrá un fuerte efecto en el empleo de por lo menos 1.700 puestos de trabajo.

A su juicio, la solución a lo que está pasando con este recurso -que principalmente se exporta en formato congelado- es que se permita operar con las artes de captura que están autorizadas, como la pesca de arrastre a media agua, dado que la jibia no está en el fondo marino.

Al respecto, enfatiza que las empresas no pueden tomar acciones legales hasta que la ley entre en operación.