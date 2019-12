Senado aprueba en general reforma a Ley de Servicios Sanitarios

Industria

Presidenta de la instancia, Ximena Órdenes, hizo un llamado al Ejecutivo a ingresar las indicaciones que se están solicitando desde fines de agosto.

Tras un año y medio de discusión en la comisión de Obras Públicas del Senado, la reforma a la Ley de Servicios Sanitarios fue aprobada en general por los parlamentarios.

"Le queremos dar una señal a la ciudadanía de que acá no están durmiendo los proyectos, pero requerimos que el Ejecutivo le de la misma celeridad", dijo la presidenta de la comisión, Ximena Órdenes.

Estas declaraciones se dan en un contexto donde se le solicitó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) el pasado 28 de agosto que presentara la indicación sustitutiva al proyecto de ley con el fin de poder avanzar en la discusión.

La sesión previa a la votación fue a comienzos de octubre, justo antes del estallido de la crisis social, por lo que quedó en stand by. Respecto a cuándo podrían ingresar las indicaciones, no existe certeza, toda vez que en dicha oportunidad, el ministro Alfredo Moreno señaló que no existía una fecha comprometida para presentar las indicaciones.

"La ley tiene mucha vinculación con lo que está ocurriendo hoy día, y tenemos que revisar y poner ejes temáticos que son importantes; como la participación ciudadana respecto a servicios sanitarios y que hoy es nula; revisar las estructuras sobre la cual se calculan las tarifas de estos servicios y que para los chilenos es desconocido; y la infraestructura para el cambio climático", dijo Órdenes.

Algunos de los puntos relevantes de la iniciativa son dar mayores facultades a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS); actualizar el proceso por el cual se definen las tarifas que rigen por cinco años; e incorporar mayores medidas compensatorias a los clientes de servicios de agua potable.