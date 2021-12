Senadores critican ausencia de ministros en debate por fin de ley de servicios básicos

Industria

Esperaban conocer la propuesta del gobierno para enfrentar la alta morosidad que se arrastra en las cuentas.

Aunque hace semanas se está intentando en el Congreso retomar el debate por la ley de servicios básicos de cara al fin de su vigencia al cierre de este año, los ministros de Obras Públicas y Energía, Alfredo Moreno y Juan Carlos Jobet, respectivamente, ayer se restaron otra vez de la cita.

Enviando excusas por tener compromisos adquiridos con anterioridad, mostraron su disposición de asistir el martes, causando la molestia de las comisiones de Economía, y de Minería y Energía en el Senado que sesionaron unidas para abordar esta materia.

En la instancia presidida por Álvaro Elizalde se esperaba la asistencia de las autoridades, ya que debían mostrar una propuesta para enfrentar la alta morosidad, en especial porque el beneficio termina en diciembre.

“La ausencia de los ministros hoy no es un hecho aislado. Tiene que ver con una ausencia sistemática de este gobierno para enfrentar los problemas que afectan a las familias”, criticó Yasna Provoste.

Por su parte, Isabel Allende indicó que “el gobierno no se hace presente, no ha dicho absolutamente nada, no sabemos si están efectivamente tomando medidas”. Y agregó que no tienen datos actualizados. Las comisiones acordaron mandatar a sus presidentes para expresar la molestia por la ausencia de los ministros y reunirse -junto a autoridades- el próximo martes.