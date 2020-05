“Si no se presentan ayudas efectivas y concretas, el coronavirus podría generar más cierres de aerolíneas”

Industria

Carlos Gutiérrez, gerente general de Aetai, consideró que la situación de la industria es “muy complicada” por suspensión total de viajes.

Perú es uno de los países de América Latina que ha aplicado mayores restricciones de movilidad, como parte del esfuerzo del gobierno de Martín Vizcarra por detener los contagios de coronavirus.

Ello ha desencadenado que las compañías aéreas del país paralizaran por completo su actividad, poniendo mayor presión a la situación financiera que algunas estaban presentado. Entre ellas, la empresa colombiana Avianca y su filial en la nación, Avianca Perú.

Este fin de semana, el holding inició una reestructuración –tras apegarse al Capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos-, mientras que Avianca Perú decidió abandonar el país luego de 21 años de presencia ininterrumpida.

Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo (Aetai), consideró que “el escenario para las compañías aéreas es muy complicado”, por lo que cada vez se hace más urgente que el Ejecutivo apruebe ayudas “efectivas y concretas”.

- ¿Cuál es el escenario actual que vive la industria aérea?

- Muy complicado, ya que a diferencia de otros países (como Chile), la paralización de la flota es total al no permitirse vuelos internos; sólo de dan algunos viajes de carga y humanitarios. Consecuentemente, el impacto de estos casi 60 días de paralización es muy fuerte y todavía quedan 2 semanas más de cuarentena. A ello se suma que aún no se tiene definida una fecha cierta para el reinicio de actividades.

- En términos prácticos, ¿qué significa la salida de Avianca Perú? ¿Cuál es el impacto local?

- Sobre todo en materia de vuelos internacionales, su salida se traduce en pérdida de oferta, menor competencia, conectividad y, finalmente, menores opciones para el público usuario.

- ¿Es esta una oportunidad de negocio para las otras empresas de la industria?

- En cuanto a su presencia internacional, el hub que operaba Avianca Perú quedará desatendido, por lo que sí consideramos que será una oportunidad de crecimiento y/o consolidación de los otros operadores. Sin embargo, no me atrevo a decir quién puede entrar a llenar ese espacio, porque lo último en reabrirse será el mercado internacional.

Primero, debemos ver cómo es que localmente se va capeando el temporal. En el mercado local, cualquier otro operador podría tomar la única operación que Avianca Perú tenía en el Cusco.

- ¿Cómo queda Latam Perú y el resto de aerolíneas en estas circunstancias?

- Tanto Latam Perú como Viva Perú, SKY Perú o Star Perú, todas se encuentran en una posición bastante complicada. Por ello, hemos solicitado una serie de medidas o paquetes de ayuda al gobierno. Si no se presentan ayudas efectivas y concretas, el coronavirus, que nunca hemos vivido, podrá generar más cierres de aerolíneas.

- ¿Las empresas aéreas que operan en Perú se están acogiendo al programa de ayuda del gobierno, “Reactiva Perú”?

- En términos específicos, ayudas para la aviación no se han presentado al momento. Más allá de regulaciones para todos los sectores (como las medidas de flexibilización laboral o Reactiva Perú), no hay nada en particular. Sobre ese programa en específico, no está destinado para aerolíneas sino para las PYME, que pueden solicitar créditos que no superen los US$ 3 millones.

El espacio que deja Avianca Perú

Avianca Perú disolverá y liquidará sus operaciones en ese país, tras 21 años de actividades y de ubicarse como la quinta compañía aérea más grande de la nación en número de pasajeros transportados.

Según consta en la memoria más reciente, correspondiente a 2018, la firma atendió unos "580 vuelos semanales a tres destinos nacionales y 14 internacionales". A febrero de este año, operaba sólo un destino doméstico al Cusco, lo que representaba un 2% de participación en el mercado local. En tanto, su presencia internacional era del 11%, siendo el segundo operador detrás de Latam Airlines.

Con su retiro, todas las rutas de Avianca Perú no estarán disponibles y quedarán aquellas operadas por Avianca Holdings a través de su hub de Bogotá, luego de levantarse las restricciones por el Covid-19.

En los últimos años, la empresa había venido reduciendo significativamente su participación en el mercado doméstico para hacer frente a su difícil situación financiera.