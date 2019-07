SISS bajó 82% multa contra Essal por contaminación en Lago Llanquihue

Industria

La compañía había sido sancionada con más de $ 412 millones en junio del año pasado, pero tras una reclamación se bajó a $ 76 millones. Pese a esto, la compañía recurrió a la justicia para que se deje sin efecto el cobro.

Poco antes de desatarse la grave crisis que enfrenta Essal, la sanitaria logró anotarse un importante triunfo. El 27 de mayo de este año, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) redujo la multa aplicada a la compañía por –entre otras materias- una contaminación fecal en el Lago Llanquihue en el año 2017.

Por este caso, la empresa había sido sancionada con más de $ 412 millones en junio del año pasado, pero tras presentar un recurso de reposición en que solicitó dejar sin efecto la multa o que ésta fuera reducida, la superintendencia acogió parcialmente la postura de la empresa y bajó el castigo a $ 76 millones.

Pese a esto, el pasado 13 de junio, Essal presentó una demanda ante el 2º Juzgado Civil de Puerto Montt para que se deje sin efecto la sanción, o en subsidio se rebaje "sustancialmente" la multa aplicada.

Dentro de los hechos infraccionales que la superintendencia atribuyó a Essal en este caso, están "conductas que importarían deficiencias en la calidad y continuidad de los servicios públicos de disposición y tratamiento de aguas servidas" y "poner en peligro o afectar gravemente la salud de la población, mediante el vertimiento no autorizado de aguas servidas sin tratamiento en el Lago Llanquihue".

Sobre este último punto, la empresa hizo un extenso análisis en su escrito presentado a la justicia. "No es posible afirmar sin antecedentes objetivos y acreditaciones documentadas que la salud de la población se vio afectada por una exposición de aguas servidas en un sector de roqueríos y donde tributan otros efluentes de forma constante que no son de responsabilidad de ESSAL", dijo la empresa, que apuntó a una "inexistente mantención" de los colectores de aguas lluvias de responsabilidad estatal y/o municipal.

Por otra parte, dijo que ninguna resolución de la superintendencia establece mediante que vías pudiese transmitirse algún tipo de enfermedad que genere efectos en la salud, por lo que, a su juicio, "nos encontramos frente a una afirmación no demostrada".

Para la compañía, no existen datos de concentraciones de parámetros físicos y químicos para establecer ni siquiera la posibilidad de afectación a la salud. "Sumado a esto existen estudios que evalúan ciertos efectos adversos a la salud de las personas mediante el contacto con agua a través de actividades recreativas y en ninguno se mencionan enfermedades graves ni que pongan en peligro la salud de las personas, siendo, por ejemplo, un antecedente comprobado que la única enfermedad conocida y consecuente al consumo del agua relacionado con E. Coli es la fiebre tifoidea y no existen antecedentes sobre casos de este tipo en la región", dijo en su presentación a la justicia.

Pero no se quedó ahí. La empresa añadió: "A pesar de que los hechos que se imputan no dicen relación con responsabilidad de ESSAL, debe quedar claro que la concentración de coliformes fecales no es permanente, puesto que las bacterias mueren con la luz del sol (rayos UV), por lo que sólo permanecen por pocas horas, por lo que la eventual exposición de quienes realizan actividades en dicho sector es mucho menor".

En paralelo, la compañía enfrenta un recurso en su contra presentado por la Municipalidad de Puerto Varas, también por contaminación fecal en el Lago Llanquihue, ante el Tercer Tribunal de Medio Ambiente de Valdivia. Esta causa está en acuerdo y el pasado 11 de julio se designó al juez a cargo de la redacción de la sentencia.