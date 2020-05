Sitios de e-commerce multiplicaron operación hasta seis veces en abril

Industria

Los rubros que registraron mayores incrementos en en ese mes fueron tecnología, niños, comida y moda.

En el nuevo escenario de pandemia mundial, las empresas han buscado profundizar su presencia en el e-commerce aprovechando su fuerte impulso en esta coyuntura. “Aquellas empresas que continúen poniendo más foco en el futuro, serán las que tomen ventaja”, señala Mario Miranda, CEO del startup Ecomsur sobre el auge de este canal.

Según datos de la firma especializada en fullcommerce a nivel de Latinoamérica -con más de 70 clientes como Casa Ideas, Philips, CocaCola, Samsung, Oxxo, entre otros- el e-commerce aumentó 502% durante el mes de abril, con un crecimiento casi seis veces respecto a febrero (86%), mientras que en comparación a marzo las ventas fueron superiores en 209%.

En detalle, las áreas que más vendieron en abril fueron Tecnología (1.379%); Niños (977%); comida (692%) y moda (121%).

Miranda analiza que, entendiendo el escenario actual, algunas industrias que se podrían considerar de segunda o tercera necesidad -como moda y vestuario, tecnología, etc-, están pasando a convertirse en primera necesidad, permitiendo un crecimiento sostenido de sus ventas. Por ejemplo, en marzo, las ventas de tecnología subieron 327% y moda anotó un alza de 17%. En tanto, la categoría alimentos subió fuerte en un principio, para luego moderar su crecimiento en el tercer mes del año (369%) para luego duplicarse en abril.

“La industria ha sufrido un shock, estamos viviendo un cyber sin haber estado preparados, y en esta ocasión no dura sólo tres días. No obstante, las empresas que tenían bases sólidas operativas han logrado rápidamente adecuar los procesos y estar a la altura de las circunstancias. Las que no tenían al e-commerce como prioridad, han estado obligadas a hacerlo para sobrevivir”, explica Miranda.

Asimismo, el experto señala que otro punto destacado es la penetración del canal online sobre el retail. Si antes de la pandemia se esperaba que fuera alrededor del 10%, hoy se estima en alrededor del 15%. “Lo que se proyectaba en tres años, ahora se está logrando en tres meses”, destaca.