Industria

La aerolínea optó por una reestructuración para enfrentar los meses más duros de la pandemia, dado que se prevé una recuperación más lenta de la industria.

Sky Airline no aguantó más y tuvo que despedir a 100 colaboradores a todo nivel este sábado, desde ejecutivos hasta personal administrativo, de un total de 2 mil trabajadores. De las desvinculaciones se cuentan 41 pilotos.

La aerolínea de Holger Paulmann, desde que se desató la pandemia, en marzo intentó no tomar esta decisión, pero después de que fracasaran las conversaciones con el gobierno para soporte económico, la situación del sector aéreo se volvió más crítica.

Consultado a Sky nuevamente por el tema, afirmó que "hemos realizado una reestructuración para adaptarnos de una mejor manera los nuevos cambios de la industria, de tal manera de potenciar la eficiencia y mejorar la sinergia de nuestras operaciones".

Para poder realizar esto, el brazo aéreo de Paulmann desarrolló un plan de manera conjunta con BTG, "lo que nos permitirá salir fortalecidos y con mejores ventajas competitivas de cara a los nuevos desafíos del sector", respondió la aerolínea.

Según había publicado La Tercera hace unos días, el objetivo principal sería colocar un bono en el mercado. También la empresa ha estado abriéndose a otras posibilidades, como una posible reestructuración financiera, como lo está haciendo Latam.

"Los numeros no dan, porque no hacemos ni un 20% de lo que hacíamos antes. Se espera que para diciembre de 2021 estar en niveles de operación de 60%, entonces en este momento sobra la gente. Como se acaba la ley de protección de ley del empleo, la empresa no pude mantenernos a todos y se espera nueva reducción de sueldos y bonos", dijo la presidenta del sindicato de tripulantes, Marcia Bustos.