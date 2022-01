Sky refuerza protocolos de seguridad de sus tripulantes ante el aumento de casos de Covid-19

Industria

La aerolínea chilena Sky anunció un refuerzo de sus protocolos sanitarios ante el aumento de los casos de ómicron y el mayor flujo de pasajeros en los terminales aéreos.

La compañía aérea del empresario Holger Paulmann anunció que está realizando test de antígeno de forma periódica a todos los trabajadores de aeropuerto y tripulaciones de Sky, con el objetivo de generar mayor trazabilidad de los contagios de su personal.

"Para Sky la seguridad de los pasajeros y trabajadores es intransable, es nuestra prioridad n°1. Por esta razón, nos preocupamos de reforzar aún más nuestros protocolos sanitarios en este período de vacaciones en el que el tráfico en los aeropuertos aumenta", sostuvo la Directora Comercial de la aerolínea, Carmen Gloria Serrat.

Además, reforzó la aerolínea está solicitando a todos sus pasajeros que privilegien el uso de mascarillas con mayor nivel de protección y efectividad para evitar los contagios por coronavirus, como son la N95, KN95 o quirúrgica de tres pliegues.

A esto se suma el uso de filtros HEPA en todos los aviones, los cuales permiten renovar completamente el aire de la cabina cada 3 minutos y también el reforzamiento de las medidas de distanciamiento físico en los procesos aeroportuarios, como embarque y desembarque, y cabina.

Cabe destacar que, en coordinación con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y el Ministerio de Salud, la línea aérea se encuentra operando un sistema de control automático del Pase de Movilidad con el fin de verificar que esta documentación esté habilitada para poder realizar el check in web y permitir que los pasajeros puedan embarcarse. Para quienes no cuenten con su pase habilitado, la herramienta no permite realizar el chequeo web, debiendo presentar una prueba PCR negativa con un máximo de 72 horas de antigüedad en aeropuerto.

Como una medida temporal, la compañía también decidió suspender la venta a bordo en aquellos vuelos de tramos cortos.

