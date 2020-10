Industria

Delta Air Lines reveló que la demanda de los vuelos de negocios -que representan la mitad de sus ingresos- sigue un 85% por debajo de lo registrado hace un año.

Los pronósticos, aunque relativamente esperados, no son buenos. La recuperación de la actividad aérea para Delta Air Lines no se verá sino hasta en dos años más, según advirtió este martes el CEO de la aerolínea, Ed Bastian.

En el reporte de entrega de resultados para el tercer trimestre, el director ejecutivo de la mayor firma del segmento de Estados Unidos por capitalización bursátil dijo que su actividad centrada en viajes empresariales seguirán por debajo de los niveles de 2019 en al menos un 20% hasta 2022.

"Pasarán hasta dos años antes de que podamos ver completamente recuperados los viajes de negocios (a) un nivel sostenido de demanda", dijo el ejecutivo al diario británico Financial Times. "No espero que vuelva al 100% a los niveles de 2019, pero (...) con suerte, entre el 75% y el 80%".

Entre julio y septiembre, los ingresos de esa división -que representan la mitad de lo que la compañía suele recibir- cayeron un 85% interanual, mientras que las ventas del negocio de viajes de placer lo hicieron en un 82%. Todo, mientras la firma con sede en Atlanta quemó más de US$ 20 millones en efectivo en un mercado devastado por la pandemia.

Y es que, con 10 meses ya con viajes prácticamente suspendidos y la modalidad del teletrabajo asumida como una nueva realidad, los altos ejecutivos han desplazado los viajes por videoconferencias.

Desglose de resultados

En términos más generales, Delta registró una pérdida antes de impuestos de US$ 6.900 millones en el tercer trimestre, en comparación con los US$ 1.900 millones en ingresos antes de impuestos del año anterior.

En tanto, los ingresos operativos cayeron un 76% a US$ 3 mil millones. La compañía informó una pérdida ajustada por acción de US$ 3,30, por encima del promedio de US$ 3 esperado por analistas encuestados por FactSet.

En medio de este escenario, la compañía informó que está retrasando US$ 5 mil millones en entregas de aviones hasta después de 2022, lo que asesta un golpe al fabricante estadounidense Airbus.

El acuerdo de aplazamiento incluye alrededor de US$ 2 mil millones en aviones que estaban programados para ser entregados este año, explicó Delta en un conference con inversionistas. Los retrasos también afectarán a una pequeña cantidad de aviones regionales CRJ fabricados por Bombardier.

Los aplazamientos subrayan la presión sobre los fabricantes para mantener los pedidos incluso cuando sus clientes tienen poca necesidad de nuevos aviones. Delta también planea retirar 400 aviones para 2025, incluidos 200 este año.

En tanto, se informó que cerca de 58.000 trabajadores han abandonado la aerolínea voluntariamente, incluidas 18.000 salidas permanentes. Esas reducciones permiten a Delta evitar despidos entre la mayoría de los trabajadores, incluidos los asistentes de vuelo, mecánicos y manipuladores de equipaje, hasta principios del próximo verano como muy pronto. La aerolínea sigue en conversaciones con su sindicato de pilotos y ha diferido los permisos hasta el 1 de noviembre.