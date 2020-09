Socia de Latam utilizará programa de viajero frecuente para respaldar una deuda de US$ 6.500 millones

Industria

Delta se une a United Airlines y American Airlines, que ya han hecho lo mismo para ayudar a capear la pandemia.

Delta Air Lines dijo este lunes que tomará deuda por unos US$ 6.500 millones y que serán respaldados por su programa de viajero frecuente para ayudar a capear la crisis generada por el coronavirus, con lo que se convierte en la tercera aerolínea en aprovechar su plataforma para apuntalar la liquidez en estos tiempos.

La aerolínea planea vender notas senior garantizadas y entrar en una nueva línea de crédito, ambos respaldados por su programa SkyMiles, el que se encargará de prestar las ganancias netas de la oferta de bonos a Delta, aunque una parte se destinará a una cuenta de reserva.

Las acciones de Delta subieron un 1,45% en las operaciones previas a la apertura del mercado, tras el anuncio.

La aerolínea con sede en Atlanta y sus rivales se han apresurado a apuntalar la liquidez en medio del gran impacto en la demanda que ha tenido el coronavirus. United Airlines anunció en junio que usaría su programa de viajero frecuente, MileagePlus, para respaldar un préstamo de US$ 5 mil millones. American Airlines también ha dicho que planea usar su programa como garantía para un préstamo federal de casi US$ 5 mil millones.

En tanto, las compañías aéreas ya han estado evaluando qué medidas tomarán cuando venza, el 1 de octubre, la Ley CARES} -que permitió ayuda federal en marzo- por US$ 2 billones (millones de millones) y que apartó US$ 25.000 millones en apoyo a la nómina de las aerolíneas, y otros US$ 25.000 millones en préstamos federales.