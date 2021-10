Socio alemán de Aisino en licitación de pasaportes propone "veedor internacional" ante cuestionamientos a su oferta

Industria

El director de ventas de Latinoamérica de Mühlbauer, Thorsten Senne, asegura que cumplen con todos los requisitos de seguridad que exige el concurso impulsado por el Registro Civil.

En medio de la espera para conocer al ganador de la licitación de pasaportes y cédulas, el consorcio compuesto por la firma china Aisino y la alemana Mülbauer, propuso que ante los cuestionamientos que han surgido sobre su propuesta, que se posiciona como la posible triunfadora, sea fiscalizada por un actor internacional que ayude a despejar las dudas.

El director de ventas de Latinoamérica de Mühlbauer, Thorsten Senne, señaló que "creemos que no es necesaria una fiscalización internacional, sin embargo, por las polémicas frente a la seguridad de los datos de los chilenos, proponemos que un veedor internacional pueda velar por los parámetros de confiabilidad que nosotros garantizamos".

El consorcio ha sido denunciado por no tener certificación en sus productos biométricos National Institute of Standards and Technology (NIST), a lo que responde que "la modificación 29 del concurso, determinó que el requisito es para "el contratante" es decir, "no a nivel de oferente, sino que una vez que se adjudique la licitación".



Senne critica que el Registro Civil haya decidido aplazar la adjudicación del contrato, que iba a ser el 6 de octubre y quedó para el 16 del mismo mes.

"No entendemos esta medida. Es preocupante porque han tenido tres meses para tomar una decisión y solicitan diez días más. La misma prensa, sin desmentidos por parte de la autoridad hasta ahora, ha informado que el comité de expertos aprobó la propuesta de nuestro consorcio en forma unánime. Todo nos parece inusual", señaló.



En línea con su socio Aisino, sostuvo que "estamos seguros de que Chile es respetuoso del Estado de Derecho, del correcto funcionamiento de sus instituciones, de la independencia de las mismas y está alejado absolutamente de la corrupción y de las decisiones arbitrarias".