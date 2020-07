Socio canadiense de Marina del Sol critica la renovación de licencias de casinos: “Estamos preparando todo para protegernos”

Industria

Directivo cuestionó al gobierno por no cumplir el marco establecido en 2005, y aunque confía en que no deberán recurrir a una demanda, advierte que “nos estamos quedando sin tiempo”.

Solo cinco días quedan para que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) presente las bases de la nueva licitación de casinos, donde doce plazas quedarán disponibles entre julio de 2023 y mayo de 2024.

Lo anterior ha configurado la tormenta perfecta para los operadores que deberán renovar sus licencias. Sun Dreams, Boldt Peralada y Marina del Sol son parte de los operadores que han manifestado sus reparos a la interpretación del regulador al art. 3° de ley de casinos, que establece: “Los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación”.

A juicio de estos actores, la SCJ no estaría respetando este artículo, dejando fuera de la mesa el “derecho preferente” de los antiguos operadores en la renovación de las plazas.

El impasse preocupa a los inversionistas extranjeros presentes en estas firmas. Es el caso del grupo canadiense Clairvest, que cuenta con una participación consolidada del 57% en el casino Marina del Sol -cuya propiedad completa Valmar- y que ha invertido unos US$ 100 millones en la industria local. “Claramente, el cambio inesperado de la interpretación tiene un grave impacto en nuestra viabilidad de inversión” señaló el presidente de la firma Michael Wagman a DF a través de una entrevista por escrito.

-¿Cómo ven la interpretación que hace la SCJ en cuanto a la renovación de licencias?

-No entendemos la motivación detrás de la nueva propuesta y estamos profundamente preocupados por su impacto en el panorama de los juegos en Chile. Cuando evaluamos la oportunidad de invertir en el mercado de juego chileno, creímos en la naturaleza a largo plazo de la industria. Clairvest no ha podido recuperar su inversión, por lo que esta es una situación terrible para nuestra empresa. Clairvest invirtió en el mercado después de la due diligence y con alta confianza en que las regulaciones no cambiarían hasta el final del segundo plazo de 15 años para las licencias que adquirimos con nuestros socios. En el momento de nuestra inversión, entrevistamos a varios otros inversores extranjeros que sentían que Chile era realmente la joya de América del Sur con respecto a la inversión extranjera directa, la estabilidad regulatoria y el Estado de derecho.

-¿Cree que se cambiaron las reglas con que compitieron?

-Cuando se otorgaron los permisos de casinos en 2005, estaba claro que el proceso de nueva licitación estaba diseñada para darle al titular un mapa de ruta claro para recuperar su inversión inicial en un horizonte de 30 años, ya que quince años no era un período suficiente para ganar un retorno económico adecuado. Si la perspectiva de una renovación de la licencia estuviera en riesgo, probablemente habríamos apoyado un proyecto mucho más pequeño de lo que finalmente se construyó, o tal vez incluso habríamos reconsiderado nuestra inversión por completo.

-¿Cómo podría afectarles esta situación como accionistas de Marina del Sol?

-Cuando Clairvest hizo su análisis original para invertir en el mercado chileno, la suposición inicial fue que el gobierno cumpliría la ley bajo la cual ofertamos. Claramente, el cambio inesperado tiene un grave impacto negativo en nuestra viabilidad de inversión. Clairvest es un banco mercantil y tenemos una responsabilidad con nuestros socios limitados en estos proyectos. Tenemos un muy mal presentimiento sobre esta situación. Es muy sorprendente que el gobierno esté retrocediendo en su compromiso inicial con sus inversores internacionales. Durante nuestros 13 años de presencia de inversión en Chile nunca hemos escuchado de ninguna entidad gubernamental que hayamos hecho algo malo, entonces ¿por qué un castigo tan duro?

-¿Evalúan presentar una demanda contra la autoridad?

-Esperamos que tal paso no sea necesario y que, en cambio, el regulador del casino esté dispuesto a discutir la situación actual con la Asociación de Juegos de Chile para que se pueda diseñar una solución justa y equitativa. Pero, para ser sincero, nos estamos quedando sin tiempo, por lo que estamos preparando todo lo posible para protegernos a nosotros mismos y a nuestros inversores.