Sube morosidad en servicios básicos y escala 60% en agua potable, pero mantiene bajo impacto

Industria

Rubro sanitario es el más afectado con un 12,5% de los clientes con entre dos y seis saldos impagos. Y si bien este factor ha crecido en el sector eléctrico, aún representa una parte marginal de sus ventas totales.

No solo en el sector financiero está creciendo la morosidad -donde clientes en esta situación alcanzan los 400 mil-, sino que las empresas proveedoras de servicios básicos ya han experimentado un incremento considerable de este indicador.

Las sanitarias -que superan los cinco millones de cuentas mensuales- ha sido una de las más golpeadas por la prórroga de pagos que ya avanza en su quinto mes.

Desde el gremio Andess señalaron que durante el segundo trimestre los clientes morosos se incrementaron en 62%: quienes tienen entre dos y seis saldos impagos suman 710 mil, y equivalen al 12,5%.

Aguas Andinas, la mayor sanitaria del país, detalló que han visto crecer un 65% los clientes morosos, superando los 256 mil. Asimismo, han experimentado una tendencia al alza en el consumo domiciliario y una baja en el sector comercial.

Variaciones menores experimentaron en Essbio, Esval y Essal, con 9,9%, 25% y 24%, respectivamente. Desde la sanitaria que abastece a la región del Biobío informaron que a la fecha han suscrito 6.321 clientes para aplazar el pago de cuentas, mientras que desde la firma que abastece la región de Valparaíso indicaron que los ingresos se han visto impactados en más de 10% por menor recaudación.

Pero el 74% de las empresas del sector son pequeñas. Una de sus representantes, Novaguas, que tiene 5 mil clientes, dijo que hay preocupación porque, de prolongarse esta situación, se podría afectar la cadena de pagos con sus proveedores y prestadores de servicios.

Su gerente general, Rodrigo Zavala, indicó que, en su caso, la situación de morosidad históricamente ha estado entre los 1,2 y 1,5 veces el monto facturado, y al cierre de junio se elevó a 2,2 veces.

Otro sector que está bajo presión es el de distribución eléctrica. "Claramente la evolución de los niveles de morosidad en el sector de distribución de energía eléctrica es uno de los riesgos que vemos en la industria", dijo Macarena Ossa, analista de Research Renta Variable de Credicorp Capital.

En Enel Distribución explicaron que el alza en morosidad se tradujo en "un aumento significativo (186%) en las pérdidas por deterioro de la deuda comercial". Recalcaron que "este impacto no afecta la estabilidad financiera de la empresa".

Ossa agregó que, pese a que ellos han visto un aumento en las cuentas por cobrar y los incobrables de esta firma, aún representan una parte menor de los ingresos, de 3% y 2% del total, respectivamente.

"Creemos que los resultados del segundo trimestre ya reflejan, en cierta medida, las dificultades de pago por parte de los clientes y la menor recaudación, tras las medidas de apoyo a sectores vulnerables anunciadas por el gobierno desde marzo. Sin embargo, el impacto en capital de trabajo no ha sido muy significativo hasta ahora", explicó Ossa.

Aunque en sus resultados a junio CGE reconoce que el riesgo de crédito de deudores es bajo, por la pandemia ha aumentado. De hecho, reporta que los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar deterioradas respecto de sus ingresos operacionales subió de 4,58% al cierre de 2019 a 5,09% al segundo trimestre. Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar vencidas y deterioradas subieron 14,5%, totalizando $ 112.355 millones.

Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctrica, reconoció que con la crisis sanitaria "si bien la mayoría de nuestros clientes se esfuerzan en pagar sus cuentas eléctricas a tiempo, existe una parte no menor, que se ha visto complicada. Para esto, hemos implementado una serie de medidas como, por ejemplo, el no corte de suministro por no pago, y el prorrateo de las deudas en 12 meses".

¿Hay riesgo de que esta morosidad no se normalice en un año? "Aún nos encontramos ante una situación incierta respecto al futuro y todo dependerá de la capacidad de nuestra economía de reactivarse, que está muy de la mano de cómo siga desarrollándose la condición sanitaria del país", dijo.

Las telecomunicaciones

A diferencia de los otros sectores, las telecomunicaciones desplegaron planes solidarios para quienes no pudieran seguir costeando los suyos.

Según consta en los resultados al segundo trimestre de Movistar, la provisión de incobrables creció 11%, alcanzando $ 33.937 millones. Sumado a esto, la firma señaló que hay algunos desfases de pagos, pero "se estima que no generan pérdidas esperadas sobre las ya calculadas".

El director Regulación y Asuntos Públicos de Movistar Chile, Fernando Saiz, señaló que, a la fecha, se han visto beneficiadas 300 mil personas con los beneficios de la empresa y aumentaron en hasta un 100% la velocidad de sus clientes de fibra óptica.

En Entel los incobrables alcanzan los $ 20.071 millones.

Maricela Plaza, subgerente de Corporaciones de ICR, firma que monitorea a Entel, Telefónica y Essal, señalaron que en ellas "no se refleja un deterioro de su cartera producto de postergaciones masivas de pago, pese a que, voluntariamente, desde marzo acordaron suspender el corte del servicio por mora en sus boletas mientras dura el Estado de Catástrofe (para el caso de Essal) y otorgar un plan Básico Solidario de Conectividad a los clientes (en el caso de las telecomunicaciones)".