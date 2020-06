Supermercados Montserrat abre la puerta a posible ingreso de socios que inyecten capital

Industria

Con once locales cerrados desde la crisis social, y problemas de liquidez, la empresa confía en que podrá salir adelante. “Tenemos clientela fiel y hay buenas ideas”, dice su director ejecutivo.

Góndolas vacías sin productos disponibles para su venta. La cadena de supermercados Montserrat enfrenta hoy por hoy uno de sus periodos más complejos. La situación ya venía difícil desde la crisis social, cuando once de sus 35 locales -repartidos entre Santiago y la Región de Valparaíso- fueron dañados. La pandemia profundizó los problemas. Pese a todo, el director ejecutivo de la compañía, Carlos Hidalgo, confía en que saldrán adelante, lo que podría incluir el ingreso de un nuevo socio.

Hace exactamente un año, Diario Financiero dio cuenta de las negociaciones entre los dueños de la cadena, la familia Bada, y el fondo liderado por Andrés Echeverría, Frontal Trust, para una eventual venta de la firma. Pero todo quedó en nada.

Doce meses después, ¿es posible que la empresa sume un nuevo socio que inyecte capital? Carlos Hidalgo responde: “Los dueños de la compañía, desde hace 50 años, son una familia muy conservadora, pero al mismo tiempo se adaptan muy bien a las circunstancias del entorno que se está viviendo. Y obviamente es una respuesta afirmativa a que eventualmente pueda pasar esto que usted señala. No lo andamos buscando, porque se prioriza la independencia en la sociedad”.

Pese a que el directivo reconoce que tienen problemas de liquidez –“claro, quien no, todos los sectores económicos están con grandes dificultades”- descarta una reorganización financiera. Asegura que no hay ningún plan de ese tipo. “El grupo tiene recursos”, afirma. No obstante, la administración mira de cerca un posible plan estatal de apoyo para grandes empresas.

“Esperamos tener la posibilidad de las ayudas a empresas con ventas superiores al millón de UF como somos nosotros, tema que están viendo hoy en día las autoridades nacionales”, destacó Hidalgo.

“La compañía es súper viable”

Mientras tanto, dice que la prioridad es retomar la disponibilidad de productos en sus salas de venta y los trabajadores.

“En diciembre del 2019 hubo recursos adicionales y reactivamos el abastecimiento. Hoy estamos en nuevas negociaciones con las grandes compañías proveedoras (…). Nos necesitamos mutuamente”, dice Hidalgo.

¿Es viable la compañía con los quiebres de stock que tienen actualmente? “A pesar del 18 de octubre y la pandemia, la compañía es súper viable”, asegura el ejecutivo, y añade: “Los locales, en su mayoría, son diferentes y especiales en la industria; bien ubicados. Por eso, estamos seguros de poder hacerlos nuevamente lo que fueron. Iniciaremos esta nueva etapa en breve. Tenemos clientela fiel y hay buenas ideas para su relanzamiento y contamos con diferentes alternativas y recursos para nuestra empresa”.

Sobre sus trabajadores, dice que unos 400 podrían acogerse a la ley de protección al empleo. “A pesar de todas las dificultades, no hemos despedido a nadie (…). Hoy estamos preocupados de las remuneraciones de mayo, tema que será resuelto dentro de los próximos días”, afirma Hidalgo.

Montserrat es una cadena de supermercados de la “vieja guardia”. La compañía fue creada por Emilio Carné. Luego, a mediados de los 70, un grupo de siete empresarios -entre los que se cuentan Eliceo y Saturnino Gracia, Jorge León, Manuel Agüera y Jovino González, que venían de Jaleas Aurora- tomó el control de la compañía.

Posteriormente se sumó Ceferino Bada (fallecido en noviembre de 2017), quien fue aumentando su participación. Hoy los que manejan la compañía son sus hijos Andrés (en la gerencia general) y Antonio (como director).

A fines de 2007, el Grupo Saieh (controlador de SMU) adquirió el 40% de la supermercadista que estaba en manos de la familia Gracia. En 2014 tuvo que vender las acciones, por orden del Tribunal de la Competencia, las que fueron adquiridas por los Bada.