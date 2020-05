Supermercados reconocen quiebres de stock puntuales y proveedores aseguran abastecimiento

Industria

Desde la Asociación de Proveedores -que agrupa a más de 30 firmas, como Agrosuper, P&G y Nestlé- llaman a la calma: “Industria opera con normalidad y regularidad”.

La pandemia generó un profundo cambio en las compras de supermercado de los chilenos, lo que ha generado problemas puntuales de disponibilidad de ciertos productos, reconocen en la industria.

Harina, azúcar, porotos, lentejas y ciertos artículos de limpieza -como desinfectantes, entre otros-, han tenido una mayor demanda, lo que ha tensionado la cadena de suministro.

“Sin duda, el actual contexto que enfrentamos debido a la crisis sanitaria por Covid-19, ha desencadenado un aumento en la demanda de algunos productos, principalmente de aquellos que pertenecen a la canasta básica”, dijo Walmart Chile, empresa que opera las cadenas de supermercados Lider, Ekono y Acuenta. “Sin embargo, reiteramos que Walmart Chile está realizando todos los esfuerzos que están a su alcance para asegurar el abastecimiento en el país”, añadió la compañía.

Ejecutivos de la industria de los supermercados –que piden reserva- destacan que, luego de la crisis social, la mayoría de las empresas elaboraron una estrategia para aumentar los productos disponibles en sus bodegas y así reducir quiebres de stock, lo que significa contar con los artículos al momento de ser requeridos por un cliente en una local de atención o por el canal internet.

Walmart Chile dijo que ha reforzado la coordinación con proveedores y ha aumentado la capacidad de almacenamiento de productos en un 30%, logrando despachar más de 700 mil cajas con mercadería desde sus centros de distribución hacia los supermercados. Desde la Asociación Gremial de Industrias Proveedores (que agrupa a más de 30 de las principales empresas del país como Agrosuper, Coca-Cola, Nestlé, Ideal, Pepsico, P&G, Soprole, Unilever y Watt’s) se destacó que el sector se encuentra operando “con normalidad y regularidad”, tanto en la producción como en el abastecimiento de productos a los distintos canales de venta a lo largo del país.

“El sector proveedor no ha experimentado quiebres de stock ni desabastecimiento”, señaló el gremio presidido por el abogado Vasco Costa.

“En algunos momentos y para productos específicos se pueden producir problemas puntuales, por el desafío que implica la distribución oportuna en estas circunstancias; sin embargo, como gremio hacemos un llamado a los consumidores y chilenos a la calma, ya que la industria proveedora cuenta con la capacidad para continuar abasteciendo a los distintos puntos de ventas del país con productos”, fue el mensaje de la industria proveedora.

Ejecutivos del sector supermercado, que piden confidencialidad, destacan que se ha hecho muy complejo mantener la disponibilidad de la mayoría de los productos más demandados, ya que, aseguran, hacen pedidos por una cierta cantidad a sus proveedores, pero en no pocos casos llegan menos. Esto, afirman, se debe a que muchas empresas han reducido su producción ante el menor número de operarios disponibles.

En cuanto a los alimentos importados se afirma que estos no se han visto reducidos, lo que se confirma con las estadísticas de Aduanas (ver recuadro).

En el caso de los artículos de higiene, varios de los cuales son importados, la situación es más compleja. La demanda se disparó y, explican en la industria de los supermercados, varias marcas ya agotaron todo su stock en el país. Otras empresas han podido responder, pero de manera parcial, ya que la demanda está muy por sobre la oferta. Todo esto pese a que las grandes cadenas de supermercados han limitado la venta de este tipo de productos para evitar el acaparamiento.

La industria de supermercados mueve US$ 16 mil millones al año. Se estima que Walmart, Cencosud (que opera Jumbo y Santa Isabel), SMU (matriz de Unimarc) y Tottus (filial de Falabella), concentran el 95% de las ventas.

Se mantiene importación de alimentos,

pero se desploma llegada de vestuario y calzado

Según estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas, durante abril se importaron productos del área alimentos por el equivalente a US$ 344 millones, monto similar al registrado en igual mes del año pasado.

No obstante, se evidenció una caída de 34% en el valor de las importaciones de carne bovina, las que al cuarto mes de este 2020 llegaron a US$ 51 millones, frente a los US$ 76 millones registrados en abril del año pasado.

Pero si de caídas de trata, la importación de vestuario y calzado se desplomó. En abril de este año, las llegadas de productos de estos rubros sumaron US$ 126,4 millones. En igual mes del año pasado, la cifra fue de US$ 271,6 millones, lo que se traduce en una caída de 53% en doce meses.

Esto se debe a que las empresas del sector redujeron fuertemente sus importaciones ante la caída en la demanda. Con esto se busca reducir las existencias en bodega, o inventarios, lo que permite reducir los costos. A esta tarea están abocadas las grandes cadenas de multitiendas del país, como Falabella, Paris y Ripley, que tienen la mayoría de sus locales cerrados por la pandemia.

Aunque las ventas por internet han permitido mitigar en parte el cierre de locales, el canal online aún es menor dentro de los ingresos de este tipo de compañías. Sin embargo, todas estas firmas han readecuado sus organizaciones para potenciar el e-commerce.

La tarea es compleja, pues los chilenos han readecuado sus gastos en bienes y servicio, priorizando la compra de productos esenciales.

Pese a esto, ejecutivos de la industria de las multitiendas afirman que, hasta ahora, no se prevé un aumento en las promociones para incentivar mayores compras, pues los márgenes se mantienen muy estrechos debido al alto costo que les significa el canal internet.