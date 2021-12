Tenedores de bonos locales en picada contra el plan de Latam: “Es altamente insatisfactorio y discriminatorio”

Industria

El conjunto de entidades que son representadas por BancoEstado llamarán a una junta este mes para rechazar la fórmula de reestructuración propuesta por la aerolínea.

Los tenedores de bonos locales de Latam Airlines llamarán este mes a una junta para rechazar la propuesta de reestructuración formulada por la aerolínea acusándola de "insatisfactoria y arbitrariamente discriminatoria".

El grupo de acreedores sin garantías, representados por BancoEstado, manifestaron "su absoluta disconformidad con el Plan de Reorganización presentado, pues implica un tratamiento discriminatorio para ellos, afectándose finalmente los fondos previsionales de los trabajadores chilenos".

Las entidades que forman parte de los bonistas nacionales son: AFP Provida; Capital; Cuprum, AFC Chile, MetLife, Banco BICE, 4Life Seguros de Vida S.A, quienes tienen comprometidos uno US$ 500 millones en la empresa.

En un duro comunicado de prensa, indicaron que Latam está perjudicando indirectamente a sus clientes, que "son en gran parte pasajeros chilenos e inversionistas locales institucionales que administran fondos de seguridad social como pensiones y cesantía".

Por su parte, desde el BancoEstado aclararon que "según dispone la Ley de Mercado de Valores el Representante de los Tenedores de Bonos actúa en nombre de los bonistas y como tal debe ejercer el mejor interés de éstos.

Sobre este mandato, BancoEstado, en su rol de Representante de los Tenedores de Bonos de las Series A, B, C, D y E emitidos por Latam Airlines Group S.A, ha actuado en el proceso de reorganización llevado adelante ante el Juzgado de Quiebra del Distrito Sur de Nueva York (Capitulo 11)".

Además, aseguraron que "no mantienen en la actualidad posición financiera alguna con Latam Airlines, actuando sólo en su rol de Representante de los Tenedores de Bonos".

Los argumentos

Los tenedores de bonos explicaron que la propuesta "es altamente insatisfactoria y arbitrariamente discriminatoria para los Bonos Locales, pues el recupero ofrecido es de aproximadamente 19% de su valor nominal".

Dentro de los argumentos para rechazar el plan destacaron que, incluso, si participaran de los bonos convertibles de clase C y del aumento de capital que ofrece la compañía: "el monto del recupero no mejoraría significativamente".

Este escenario negativo que describieron es totalmente opuesto para los bonistas internacionales. De hecho, criticaron que para tenedores como Latam Finance Ltd., filial de Latam Airlines -también acogida al Capítulo 11-, su deuda tendría un recupero "sustancialmente superior" a los locales, de incluso un 100% de su valor nominal. Lo anterior, "manifiesta un trato injusto e inequitativo, que no se hizo saber a los inversionistas hasta el momento de la presentación de la propuesta de reorganización".

La fórmula de Latam sitúa a los tenedores de bonos locales en la clase 5 de acreedores no garantizados. Les ofrecen participar en el tramo A del bono convertible -que no tiene la opción de aportar recursos frescos a la compañía-; o al tramo C, donde comprometen nuevos fondos con la opción de convertirlo posteriormente en acciones.