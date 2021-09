Trabajadores de Volvo en Chile se van a huelga por primera vez en 50 años

Industria

Desde este martes, 267 personas están paralizadas exigiendo la mejora del bono de término de conflicto que ofreció la marca sueca.

Por primera vez en 50 años, el sindicato de trabajadores de Volvo se va a huelga. En agosto partió la negociación colectiva reglada de la única asociación ligada a la marca sueca, que decidió este martes paralizar sus actividades tras el fracaso de las intereacciones.

En total, 267 personas salieron a manifestarse ante el frontis de Volvo, ubicado en la Panamericana Nte. N°8.691, Quilicura. Los trabajadores tomaron esta vía porque, a su juicio, el fabricante de buses y camiones ofreció un bono de término de conflicto muy bajo en comparación con las ganancias que habría tenido la empresa en los últimos años.

"Durante la pandemia Volvo tuvo grandes utilidades y creemos que los trabajdores deberían estar estar beneficiados por ello", comentó el presidente del sindicato, Mario Campos.

Otro punto de tope, es que los socios del sindicato no quieren que los beneficios alcanzados se extiendan a los trabajadores que no estan en la asociación. El argumento que esgrimen es que las 43 personas restantes que forman parte de la base laboral de Volvo no pagan las cuatiosas asesorías, ni asisten a las reuniones de la negociación colectiva.

"Hay una inversión importante en los profesionales que nos asesoran para tener una buena negociación. La empresa tiene una buena acogida sobre este punto, porque nos comunicó que podria hacer una extensión de beneficios diferenciada", contó Campos.

A las 13:00 hrs la marca sueca se reunirá con los dirigentes del sindicato para poder despejar estos puntos.

Volvo maneja las divisiones de camiones y buses directamente desde Suecia, luego de que hace 15 años entrara al mercado chilena. Antes, el Grupo Ditec, ligado a la famila De Cárcer mantenía esta representación.