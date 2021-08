Transbank se enfrenta con exsecretaria de la gerencia por computador con información clave

Industria

Desde marzo de 2013 y hasta enero de 2021, se desempeñó como secretaria en la gerencia de Transbank. Tras mutuo acuerdo, la mujer dejó la empresa: se firmó el finiquito y se acordó la devolución de un computador y dispositivos electrónicos. Tras varios intentos fallidos, dijo la empresa en una denuncia, su abogada logró contactarse con la exsecretaria -a fines de abril de este año- para coordinar la entrega del computador.

Según la acusación, la mujer le contestó que lo había botado a la basura, pero ella lo podría recuperar, pero cobraba $ 1 millón por mes por arriendo del espacio de su casa. “La abogada de Transbank le pregunta si es broma o no. Ella le contesta que no, que Transbank ha despedido mucha gente y traen a personas que cuestan millones de pesos, como los nuevos gerentes. Así que pagarle por depósito no sería tan terrible”, dice la denuncia presentada a la justicia, en la cual la firma acusa “ribetes de chantaje”.

La empresa sostuvo que existen ingentes riesgos asociados a la importancia y trascendencia de la información que el computador y los dispositivos de memoria almacenan. Según la firma, estos datos comprometen distintas áreas de información relevante y sensible.