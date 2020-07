Tras escape desde centro de cultivo, Blumar recuperó 8.476 salmones

Industria

La ley establece que si no se logra recapturar el 10%, se puede presumir daño ambiental.

Después del temporal que afectó a sus instalaciones del centro de cultivo Caicura, en el Seno de Reloncaví, provocando un masivo escape de peces, la salmonera Blumar comenzó a recapturar una parte de esas especies. Según información difundida este miércoles por Sernapesca, se ha verificado la recaptura de 8.476 peces, los cuales forman parte de los 875 mil ejemplares que tenía el centro de la X Región.

En este marco, la autoridad explicó que “todavía no se puede precisar la magnitud del evento ya que debido a las condiciones climáticas y geográficas la empresa no ha podido comenzar con las faenas de verificación de las estructuras en el fondo de la concesión”. La autoridad informó que ha llevado a cabo diversas acciones de fiscalización en torno al hecho ocurrido el sábado 27 de junio.

Respecto de posibles efectos en el medio ambiente, el organismo señaló que, por el momento, esto no se puede precisar, “ya que según lo establecido en Ley General de Pesca y Acuicultura, se presumirá que existe daño ambiental de conformidad con la Ley 19.300 si el titular del centro no recaptura como mínimo el 10% de los ejemplares escapados en el plazo de 30 días”. Además, la empresa deberá presentar un informe al servicio en el plazo de 15 días hábiles de detectado el hecho, con mayores antecedentes, porque todavía no se pueden precisar las causas.

Respecto de posibles sanciones, la autoridad informó que “si es que no se alcanza la recaptura del 10% de los ejemplares escapados, Blumar se expone a una acción por daño ambiental ante la justicia civil”.

Esto, además de las eventuales sanciones que pueda impulsar la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), básicamente si se verificara que el escape se debió a que no se dio cumplimiento a las condiciones de seguridad de las estructuras. Dependiendo de cómo fueran catalogados los eventuales cargos, podrían hasta perder el permiso ambiental o tener multas de hasta 10.000 UTA.Como referencia, después que en 2018 la noruega Marine Harvest sufriera un escape de más de 690 mil peces y solo logró recapturar 38 mil unidades equivalentes al 6%.