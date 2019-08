Tras fallo adverso por embalse Punilla, Astaldi pide negociar ajuste de contrato pero MOP afirma que “cuidará los intereses del Estado”

Industria

A través de un comunicado, el grupo italiano expresó que la resolución del panel “reconoce que el proyecto actual no es viable y tiene menor capacidad de almacenamiento que lo establecido en las bases de licitación”.

"Nuestra tarea no es otra que cuidar los intereses del Estado, aplicar la legalidad del contrato y por supuesto, defender la región y las posibilidades de progreso que traerá consigo la concreción del embalse", enfatizó el secretario de Estado al ser consultado tras encabezar hoy el primer comité de exministros de Obras Públicas en la sede de la cartera.

Tras el rechazo del Panel Técnico de Concesiones a su solitud de compensaciones por hasta US$ 170 millones al Ministerio de Obras Públicas (MOP) argumentando errores en el diseño del embalse La Punilla que disminuían en 10% su capacidad de almacenamiento y requerían infraestructura adicional, la empresa Astaldi llamó a la autoridad a establecer una instancia de negociaciones que viabilicen la construcción de este proyecto de acuerdo a sus capacidades originales para evitar un nuevo proceso de aprobación.

