Tras no llegar a conciliación, avanza juicio entre lecheros y NotCo

Industria

El pasado 5 de marzo se llevó a cabo la primera audiencia –vía Zoom- como parte de la demanda iniciada por la Asociación Gremial de Productores de Leche de La Región de Los Ríos A.G. (Aproval), que acusó a la empresa The Not Company de competencia desleal por su producto Not Milk.

“Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce”, dice la resolución del 1° Juzgado Civil de Valdivia, donde se lleva a cabo el juicio. Días después, el tribunal fijó los puntos de prueba del proceso: efectividad que existe competencia desleal y si concurre la falta de legitimación activa.

Según el gremio, NotCo presenta su producto como un sustituto de la leche mientras muestra que este alimento sería pernicioso para la salud.

NotCo pidió rechazar la demanda. Dijo además que “no queda claro” si Nestlé, Soprole, Colún, Surlat, entre otras, están detrás de la acción judicial.