United reporta quinta pérdida trimestral consecutiva

Industria

United Airlines informó su quinta pérdida trimestral consecutiva, aun cuando destacó que la demanda de viajes ha mejorado recientemente a medida que aumentan las vacunas y los gobiernos relajan las restricciones de viaje.

La compañía tuvo una pérdida neta de US$ 1.360 entre enero y marzo, y apuntó que los ingresos cayeron casi un 60% a US$ 3.220 millones frente al primer trimestre de 2019, cuando la pandemia aún no había impactado las operaciones. Así, el CEO Scott Kirby, dijo que estima volver a un Ebitda positivo pronto. “Hemos cambiado nuestro enfoque hacia el próximo hito en el horizonte y ahora vemos un camino claro hacia la rentabilidad”, apuntó.