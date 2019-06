Ventas de autos nuevos retroceden por cuarto mes consecutivo

Industria

Las ventas de vehículos acumularon ventas por 158.574 unidades en los primeros cinco meses de este año, que implica un descenso de 6,1%.

Por su parte, en buses se comercializaron 163 buses nuevos en mayo pasado que representan una disminución en las ventas de 20,5% con respecto a mayo de 2018. Sin embargo, en los primeros cinco meses este segmento acumuló colocaciones por 1.694 unidades entre enero y mayo, cifra que implica un incremento de 45,3%, alza que se debe principalmente a la incorporación de buses de transporte urbano RED (ex Transantiago).

